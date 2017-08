MaRa: Alkoholiveropäätös heikentää työllisyyttä matkailu- ja ravintola-alalla

Hallitus päätti korottaa alkoholijuomaveroa 100 miljoonalla eurolla, mutta jätti ravintola-anniskelun arvonlisäveron 24 prosenttiin. MaRan mukaan päätöksen seurauksena alkoholin kulutuksen siirtyminen pois ravintoloista jatkuu.

– Hallituksen veropäätös on karvas pettymys matkailu- ja ravintola-alalle. Se ei ole perusteltu työllisyyden eikä alkoholin vastuullisen kulutuksenkaan näkökulmasta, toteaa MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi.

Anniskelun arvonlisäveron alentaminen sai hänen mukaansa tukea hallituspuolueiden piirissä ennen budjettiriiheä.

– Myös alkoholihaittojen torjumisesta vastuussa olevat käyttivät veron alentamisesta myönteisiä puheenvuoroja. Tämä asetelma kääntyi nurin niskoin budjettiriihessä. Hallitus teki päätöksen, joka heikentää työllisyyttä ja kotimaan matkailun kilpailukykyä sekä säilyttää matkustajatuonnin korkealla tasolla, Lappi arvioi.

MaRan muistuttaa, että ravintola-anniskelu on enää 10 prosenttia alkoholin kokonaiskulutuksesta Suomessa, kun matkustajatuonnin osuus on 20 prosenttia. Vielä 20 vuotta sitten luvut olivat MaRan mukaan päinvastaiset.

Ravintola-ala on yhdistyksen mukaan menettänyt 20 vuodessa yli 10 000 työpaikkaa, kun anniskelu on vähentynyt. Kun alkoholin matkustajatuonti on samassa ajassa kaksinkertaistunut, valtio on menettänyt joka vuosi satoja miljoonia euroja verotuloja.