Suomalaiset yritykset venyttävät maksuaikoja tahallaan

Kun eurooppalaiset yritykset kertovat asiakkaidensa venyttävän maksuaikoja ensisijaisesti taloudellisten vaikeuksien takia, Suomessa pääsyynä pidetään tahallista viivyttelyä.

Tahalliseen viivyttelyyn uskoo useampi kuin kaksi kolmesta yrityspäättäjästä Suomessa. Vielä vuosi sitten taloudellisia vaikeuksia pidettiin maksuviiveiden suurimpana syynä myös Suomessa.

– On tietenkin hyvä uutinen, että asiakkaiden taloudelliset vaikeudet eivät enää aiheuta yhtä paljon maksuviiveitä kuin vuosi sitten, mutta tahallisen viivyttelyn yleistyminen entisestään on sekin huolestuttavaa, toteaa johtaja Juha Iskala Intrum Justitialta.

Maksuaikojen venyttämisestä on kuitenkin syntynyt kierre, koska yritykset joiden asiakkaat venyttävät maksuaikojaan ovat pakotettuja maksamaan myös omat laskunsa hitaammin.

Iskalan mukaan maksuaikoja venytetään myöhässä maksamisen lisäksi myös toisella tapaa eli vaatimalla jo alun perinkin pidempää maksuehtoa.

– Tämä etenkin pk-yritysten liiketoimintaa hankaloittava ilmiö on tunnistettu jo pitkään, mutta valitettavasti tilanne on ajan myötä vain pahentunut. Nyt jo 76 prosenttia suomalaisista yrityksistä kertoo, että heitä on painostettu hyväksymään pidempiä maksuehtoja kuin mitä he olisivat valmiita myöntämään, ja pakon edessä suurin osa (75 %) joutuu ne myös hyväksymään, hän kertoo.

Maksuviiveillä on vakavia seurauksia koko yhteiskunnalle. Joka neljännessä yrityksessä kärsitään niiden vuoksi likviditeettiongelmista ja joka kymmenes kertoo koko liiketoiminnan vaarantuvan niiden takia. Tilanne johtaa siihen, että yritysten on hankala kasvaa ja luoda uusia työpaikkoja.

Tiedot käyvät ilmi Intrum Justitian maksutaparaportista. Se perustuu 29 Euroopan maassa helmi-maaliskuussa toteutettuun kyselytutkimukseen.