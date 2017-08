Kiinteistökaupan ennustetaan kasvavan tänä vuonna kolme prosenttia

Maanmittauslaitoksen mukaan tänä vuonna on tehty tammi-heinäkuun aikana 35 600 kiinteistökauppaa, kun koko viime vuonna kauppoja tehtiin 59 500.

Kiinteistöjen kauppahintarekisteristä vastaava Taisto Toppinen Maanmittauslaitoksesta ennustaakin, että kiinteistökauppa kasvaa tänä vuonna noin kolme prosenttia.

Suomen kalleimmat omakotitalot sijaitsevat Espoossa, jossa tämän vuoden kiinteistökauppojen keskihinta oli 479 000 euroa. Hinta nousi edellisvuodesta kaksi prosenttia.

Helsingissä sen sijaan omakotitalon hinta laski tänä vuonna yhdeksän prosenttia keskimäärin 370 000 euroon, ja Vantaalla neljä prosenttia 306 000 euroon.

Tampereella hinta pysyi ennallaan 270 000 eurossa, kun taas Turussa hinta nousi kolme prosenttia 240 000 euroon ja Oulussa viisi prosenttia 189 000 euroon.

Maanmittauslaitoksen kauppatilasto kattaa vain kiinteistöt eikä asunto-osakkeita tai vuokratontilla olevia omakotitaloja.

Rantamökeissä puolestaan kauppamäärät ovat tänä vuonna pysyneet ennallaan, mutta hintojen lasku on jatkunut.

− Rantamökkien keskihinta on laskenut tällä vuosikymmenellä 110 000 eurosta 94 500 euroon kaavoitetuilla alueilla, Toppinen kertoo.

Kalleinta oli Uudellamaalla, jossa kaava-alueilla sijaitsevat rantamökit maksoivat tänä vuonna keskimäärin 163 000 euroa. Hinta on laskenut viime vuodesta kymmenen prosenttia.

Varsinais-Suomessa kesämökin keskihinta laski 13 prosenttia 135 000 euroon.

Hintakehityksestä huolimatta kauppojen määrä on ollut varsin tasainen, noin 3000 kauppaa vuosittain koko Suomen alueella.

Peltokauppoja on tämän vuoden alkupuoliskon aikana on tehty 370, mikä on 17 prosenttia enemmän kuin vastaavana ajanjaksona viime vuonna.

Pellon mediaanihinta oli alkuvuonna koko maassa 8500 euroa hehtaarilta, kun se viime vuonna oli 9 150 euroa hehtaarilta. Hintojen kahdeksan prosentin selittyy Maanmittauslaitoksen mukaan pääosin kauppojen keskittymisenä Itä- ja Keski-Suomeen.

Kalleinta pelto oli Varsinais-Suomessa, missä se maksoi keskimäärin 12 800 euroa hehtaarilta.

Metsätiloista tehtyjen kauppojen määrä lisääntyi tämän vuoden alkupuoliskolla vuodentakaisesta 10 prosenttia 1 780 kauppaan.

Kauppojen keskihinta nousi alkuvuonna vuodentakaisesta kahdeksan prosenttia 2 730 euroon hehtaarilta. Maanmittauslaitoksen mukaan muutos selittyy kauppojen määrien lisääntymisen keskittymisellä eteläisimpään ja keskiseen Suomeen.

Kalleinta metsä oli Uudellamaalla ja Päijät-Hämeessä, keskimäärin 4 200 euroa hehtaarilta, ja halvinta Lapissa, 800 euroa hehtaarilta.