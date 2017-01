Tämä on maailman tunnetuin brandituote. Mutta mitä ovat Lifebuoy ja Indomie?

Coca-Cola on maailman ykkönen.

Jokavuotisessa Brand Footprint -tutkimuksessa mitataan maailman eniten ostetut brandituotteet. Päättyneen vuoden lista on seuraava:

1. Coca-Cola

2. Colgate

3. Lifebuoy

4. Maggi

5. Lays

6, Pepsi

7. Nescafe

8. Indomie

9. Knorr

10. Dove

Suomalaisia listalla askarruttavat ehkä eniten numerot 3, 5 ja 8:

Lifebuoy on Unileverin saippua. Lays on sipsi. Indomie on pikanuudeleita Aasiassa.