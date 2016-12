Suomen talouden näkymät parantaneet

Uudenkaupungin autotehtaan tuotannon laajeneminen on työllisyysvaikutuksiltaan merkittävä.

LähiTapiolan ekonomistin Timo Vesalan arvion mukaan viennistä tullee Suomen talouden kasvun veturi kahden seuraavan vuoden aikana.

– Odotamme Suomen talouden kasvun painopisteen siirtyvän tarkastelujaksolla kotimaisesta kysynnästä nettovientiin. Kilpailukyvyn parantuminen jo tehtyjen maltillisten palkkaratkaisujen ja kilpailukykysopimuksen myötä sekä euron halpeneminen kohentavat viennin yleisiä näkymiä. Myös euroalueen valtioiden finanssipolitiikan viritys näyttäisi pysyvän lievästi elvyttävänä, mikä tukee päämarkkina-alueemme talouskehitystä, sanoo Vesala.

Hänen mukaansa teollisuustuotannon piristyminen vuoden 2016 aikana kertoo suhdanteiden vahvistumisesta. Myös tulevaisuuden näkymät ovat nyt positiivisemmat kuin vähään aikaan: Turun telakan laivatilaukset sekä Uudenkaupungin autotehtaan tuotannon laajeneminen ovat erittäin merkittäviä työllisyysvaikutuksiltaan jopa koko maan mittakaavassa.

– Positiivinen talouskasvu saattaa myös rohkaista muitakin yrityksiä tekemään tuottavuutta parantavia investointeja. Odotamme toimintaympäristön yleisen epävarmuuden pitävän investointien kasvun kuitenkin maltillisena, Vesala sanoo.

LähiTapiola ennustaa ensi vuodelle 8,5 prosentin työttömyyttä, missä on merkittävä 0,5-prosenttiyksikön lasku edelliseen ennusteeseen verrattuna, ja 8,3 prosentin työttömyyttä vuodelle 2018.

Suuri pitkäaikaistyöttömien osuus kuitenkin hidastaa työllisyyden parantumista.

– Työllisyyden paraneminen on kotimaisen ostovoiman kannalta hyvä uutinen, mutta voimistuva inflaatio neutraloi positiivista vaikutusta. Odotamme kotimaisen kulutuksen kasvavan 2017–2018 kuluvaa vuotta hitaammin”, hän sanoo.

Kasvua vahvistanut yksityinen kulutus ja investoinnit

Suomen talouden taantuma päättyi viime vuoden alkupuolella ja kokonaistuotanto alkoi jälleen kasvaa. Työttömyys kääntyi laskuun loppuvuonna 2015. Samoihin aikoihin myös työllisyysaste alkoi nousta.

– Vuoden 2016 aikana kasvu on edelleen vahvistunut yksityisen kulutuksen ja rakennusinvestointien vetämänä. Viennin kasvu on sen sijaan jäänyt yhä odotettua vaisummaksi. Tavaraviennissä voidaan vuositasolla nähdä pientä piristymistä, mutta palveluviennissä kehitys on lupaavan vaiheen jälkeen jälleen heikentynyt, Vesala sanoo.

Positiivisesta yleisvireestä huolimatta suhdannenäkymään liittyy Vesalan mukaan edelleen poikkeuksellisen paljon epävarmuustekijöitä, lähinnä poliittisen toimintaympäristön arvaamattomuuden vuoksi.

– Euroopassa käynnistyvät ensi keväänä neuvottelut Ison-Britannian EU-eron ehdoista ja edessä on myös runsaasti vaaleja, joissa Euroopan integraatiota vastustavat voimat saattavat vahvistua. Yhdysvalloissa Donald Trumpin presidenttiys on hyvin suuri epävarmuustekijä, Vesala sanoo.