Lääketeollisuus haluaa Suomen mukaan kilpailuun Euroopan lääkevirastosta

Britannian ero Euroopan unionista aiheuttaa sen, että nykyisin Lontoossa sijaitsevalle EU:n lääkevirastolle on etsittävä uusi paikka. Noin 900 ihmistä työllistävä virasto vastaa lääkkeiden tieteellisestä arvioinnista, valvonnasta ja turvallisuudesta Euroopan unionin alueella.

– Suomessa on lääkeviraston tarvitsemaa korkeasti koulutettua työvoimaa ja korkeatasoista lääketieteellistä osaamista. Tarjoamme viraston toiminnalle hyvän suomalaisen infrastruktuurin ja turvallisen maan vakaat olosuhteet, sanoo Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtaja Jussi Merikallio.

Lääketeollisuuden mielestä virasto sopisi hyvin täydentämään Suomen profiilia maana, jossa terveyteen liittyvä tutkimus ja osaaminen ovat huippuluokkaa maailmassa.

Lääketeollisuus ry:n mukaan Suomen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on Euroopan laajuisesti arvostettu viranomainen, jolla on vahva rooli myös Euroopan lääkeviraston toiminnassa. Lisäksi Suomessa on merkittävää asiantuntemusta lääkealan tulevista trendeistä, kuten biopankeista ja genomitutkimuksesta sekä rekisteritietojen käytöstä tutkimuksessa.