Säästöjen turvaaminen on monelle tärkeämpää kuin suuret tuotot

LähiTapiolan on teettänyt kyselyn, jonka vastaajista 36 prosenttia kertoo säästäneensä säästötilille, 28 prosenttia rahastoihin ja 22 prosenttia käyttelytilille viimeisen 12 kuukauden aikana.

Pankkitili mielletään Lähi-Tapiolan mukaan turvalliseksi kohteeksi ja se sopiikin lyhytaikaiseen säästämiseen, mutta pitkäaikaisena säästämisen muotona rahoille ei kerry tuottoa eikä korkoa korolle.

– Korkoa korolle -ilmiö on se, joka lopulta kartuttaa merkittävimmät tuotot. Vuosien saatossa, kun sijoittaa tuotot uudelleen joko itse tai rahaston kasvuosuuden avulla, korkoa korolle -ilmiö voi kasvattaa merkittävästi säästöjä. Näin pitkällä aikavälillä pienemmistäkin säästösummista voi kertyä esimerkiksi osakerahastossa mukava summa, kertoo LähiTapiola Varainhoidon toimitusjohtaja Tom Liljeström tiedotteessaan.

Vastaajista vain 28 prosentilla oli sijoitussuunnitelma, joka oli tehty sijoitusneuvojan kanssa tai itse. Lisäksi heistä joka neljäs kertoi joskus toimineensa vastoin suunnitelmaansa. Yleisemmin suunnitelmassa on huomioitu tavoitteet, riskinsietokyky, sijoitettava varallisuus ja sijoitusaika.

Sijoitussuunnitelma on Liljeströmin mukaan erittäin tärkeä työkalu, joka auttaa tuomaan pitkäjänteisyyttä ja tavoitteellisuutta säästämiseen ja sijoittamiseen. Pahimmillaan voi käydä niin, että ostaa kalliilla ja myy halvalla.

Kyselyyn vastanneista säästäjistä ja tai sijoittajista 44 prosenttia sanoi, että he olisivat valmiita sietämään maksimissaan 10 prosenttia tappioita säästöjen tai sijoitustensa kokonaissummasta.

– Kokemukseni mukaan monille suomalaisille on tärkeämpää omien säästöjen turvaaminen kaikissa tilanteissa kuin suuret tuotot. Sijoittamisen perussääntö on, että mahdollinen tuotto on korvaus riskistä, jota on valmis ottamaan. Monien suomalaisten sijoitushorisontti on kuitenkin hyvin pitkä, jopa useita vuosikymmeniä, Liljeström toteaa.

TNS Kantarin toteutti kyselyn toukokuussa ja siihen vastasi 1 007 iältään 15-74 -vuotiasta suomalaista.