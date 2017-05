Kiinteistönvälittäjät: Aliarvostetut käytetyt rivitaloasunnot hyviä ostovaihtoehtoja

Käytettyjä kerrostaloasuntoja on välitetty tammi-huhtikuussa yhteensä yli 10 100 kappaletta.

Käytettyjen asuntojen kaupassa otettiin huhtikuussa happea, kun tänä vuonna huhtikuulle osunut pääsiäisen tienoo rauhoitti osaltaan kaupankäyntiä edellisvuoteen verrattuna, kertoo Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto KVKL.

Erityisesti uudisasuntokauppa on ollut tammi-huhtikuussa vahvassa vedossa. Erityisen hyvin ottajansa ovat löytäneet uudet kerrostaloasunnot.

– Uudisasuntokauppa on asuntokaupassa tällä hetkellä tukevasti kuskin paikalla, summaa KVKL:n toimitusjohtaja Jukka Malila.

Uusien asuntojen kauppa on lyönyt edellisvuoden tason useilla kymmenillä prosenteilla myös KVKL:n kauppatilastoissa. Välitettyjen käytettyjen asuntojen puolella huhtikuun kauppamäärissä kirjattiin vaihteeksi selvästi miinusmerkkinen kuukausi edellisvuoden huhtikuuhun verrattuna.

Käytettyjä kerrostaloasuntoja on välitetty tammi-huhtikuussa yhteensä yli 10 100 kappaletta, mikä oli reilut kaksi prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana.

Käytettyjä omakotitaloja välitettiin tammi-huhtikuussa 3800 kappaletta, mikä on 0,6 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Asuntotyypeistä heikoimmin on käynyt rivitalokauppa. Rivitalokauppojen kokonaismäärä nousi 4533 kappaleeseen, mutta rivitaloasuntoja välitettiin 110 kappaletta eli 2,4 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden tammi-huhtikuussa.

– Kun etenkin pieniä kerrostaloasuntoja kysytään tällä hetkellä vahvasti, on rivitaloasuminen jäänyt hieman katveeseen. Se on tällä hetkellä aliarvostettu asumismuoto. Tämä näkyy myös asuntotyypin yleisessä hintatasossa. Aliarvostuksen takia rivitaloasunnoista on mahdollista tehdä hyviä kauppoja, Malila arvioi.

Asuntojen myyntiajat lyhentyivät vuodentakaisen huhtikuun 64 vuorokaudesta 56 vuorokauteen. Koko valtakunnan tasolla asuntojen keskimääräinen myyntiaika sen sijaan pysyi huhtikuussa 76 vuorokaudessa, joka oli sama kuin vuotta aiemmin.

Tiedot perustuvat Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton valtakunnalliseen KVKL-HSP –kauppatietopalveluun.