Kreikka taipui sopeutukseen – keventää verotusta yhtä paljon kuin säästetään

Euroryhmän kokous ei saanut aikaan vielä päätöstä uuden lainaerän maksamisesta Kreikalle tukiohjelmasta, mutta kokouksessa päästiin yksimielisyyteen uudistuksista, jotka Kreikka toteuttaa.

Ekathimerinin mukaan Kreikan vasemmistohallituksen on kuitenkin pitänyt siirtyä kotimaassaan kriisienhallintamoodiin, koska se oli ennen kokousta viestinyt, ettei se suostu vaadittuihin uudistuksiin.

Kreikan hallitus aikoo nyt myydä uudistukset markkinoimalla ne neutraaleina. Jokaista säästettyä euroa kohti hallitus aikoo keventää arvonlisäveroa, yhteisöveroa tai kiinteistöveroa. Näin ollen uudistuksilla ei ole julkisen talouden tasapainoon mitään vaikutusta, vaikka se uudistusten tarkoituksena olisi nimenomaan ollut.

– Kaikki tapahtuu yhdellä kertaa. Toimenpiteistä ja vastatoimenpiteistä, jotka tulevat voimaan vuoden 2019 jälkeen äänestetään yhdellä kertaa, mediaministeri Nikos Pappas sanoi.

Hän totesi olevansa vakuuttunut myös siitä, että hallitus palauttaa käytäntöön keskitetyn palkkasopimisen, mitä rahoittajat vastustavat ehdottomasti. Hän sanoi myös, että hallitus aikoo estää massairtisanomiset, mikä on yksi rahoittajien vaatimuksista.

Kreikan sitoutuminen uudistukseen johtaa kuitenkin siihen, että rahoittajien asiantuntijaryhmä palaa Ateenaan neuvottelemaan Kreikan kolmannen velkaohjelman toisen välitarkastuksen tekemisestä. Sen hyväksyminen on edellytyksenä seuraavan lainaerän maksamiselle. Hyväksynnän edellytyksenä taas on se, että Kreikka toteuttaa siltä vaaditut uudistukset.

Kreikka tarvitsee seuraavan lainaerän maksaakseen heinäkuussa erääntyvät yli seitsemän miljardin euron velat takaisin.

Kreikan seuraavan lainaerän maksaminen on ollut ongelmissa paitsi Kreikan uudistushaluttomuuden takia, myös siksi, että Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) ei ole suostunut osallistumaan lainaohjelmaan.

Saksa on vaatinut, että IMF:n on osallistuttava seuraavan lainaerän maksamiseen. IMF ei ole kuitenkaan suostunut osallistumaan toistaiseksi kesällä 2015 sovittuun Kreikan kolmanteen lainaohjelmaan, koska IMF:n mukaan ohjelma ei johda maan velkakestävyyteen. IMF:n säännöt kieltävät osallistumisen lainaohjelmiin, jotka eivät johda velkakestävyyteen.

IMF on vaatinut velkahelpotuksia Kreikalle, jotta se voisi osallistua ohjelmaan. Velkahelpotusten mahdollisuus sisältyy lainaohjelmaan, mutta erityisesti Saksa on ollut tiukkana sen suhteen, että Kreikan on toteutettava kaikki siltä vaaditut uudistukset. Nimelliset velkojen leikkaukset Saksa on sulkenut kokonaan pois, mutta korkohelpotuksilla ja laina-aikojen pidennyksillä on käytännössä sama vaikutus.