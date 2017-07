Kreikan julkisen talouden alijäämä on nyt EU:n sallimissa rajoissa

Euroopan komission mukaan Kreikan julkisen talouden alijäämä ei riko EU:n budjettisääntöjä ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2009, jolloin mää syöksyi velkakriisiin.

Asiasta uutisoi Financial Times.

Talouskomissaari Pierre Moscovicin mukaan keskiviikkoinen päätös oli symbolinen hetki ja käännekohta pois myrskyisältä aikakaudelta, jonka aikana Kreikka joutui kestämään modernin Euroopan ajan syvimmän laman.

Kreikan pääministerin Alexis Tsiprasin kabinetin antaman lausunnon mukaan tieto on vahvistusta sille, että "Kreikan talous on tasaisesti palautumassa eurooppalaiseen normaalitilaan".

Lausunnon mukaan Kreikan hallitus jatkaa työtään kohti vuoden 2018 elokuuta, jolloin maan on määrä irtautua tukiohjelmastaan.

Financial Timesin mukaan jäsenmaiden on määrä hyväksyä komission päätös tulevina viikkoina. Sen jälkeen Ranska ja Espanja ovat euroalueen ainoat maat, joiden budjettialijäämä ei mahdu EU-säännösten asettamiin rajoihin. Maista Espanja on pääsemässä kolmen prosentin alijäämärajan alle ensi vuonna, mutta Ranskan tilanne on epävarma.

Kolmen prosentin rajalla tarkoitetaan maan budjettialijäämän suhdetta sen bruttokansantuotteeseen.