Maailman köyhimmät uusi markkina monikansallisille yrityksille

Konkreettinen yhteistyö on entistä tärkeämpää, sillä yritykset näkevät maailman köyhimmät uutena markkinana. Tämä käy ilmi Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa tehdyssä kansainvälisessä tutkimuksessa.

Maailman vähävaraisimmista ihmisistä on tulossa seuraava iso markkinakohde monikansallisille yrityksille. Tämä johtuu siitä, että kun maailmasta vähennetään köyhyyttä vaikuttamalla ihmisten mahdollisuuteen huolehtia itsestään, samalla nostetaan heidän elintasoaan. Näitä ihmisiä on miljardeja.

Tutkijoiden mukaan tämä voisi olla hyvä lähtökohta saada monikansalliset yritykset edistämään kestävän kehityksen tavoitteita.

Tutkimuksen mukaan kolme kriittistä toimenpidettä voivat edesauttaa monikansallisten yritysten sitouttamisen köyhyyden poistamiseen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden tukemiseen kehittyvillä markkinoilla.

Yksi tärkeimmistä toimenpiteistä on parantaa paikallisten ihmisten valmiuksia toimia. Mitä enemmän ihmisiä koulutetaan, sitä paremmat mahdollisuudet heillä on huolehtia itsestään ja muista sekä saada töitä myös myöhemmin.

– Kehittyvien maiden paikallisen väestön kouluttaminen auttamaan itse itseään on ulkomaista apua tehokkaampi keino poistaa maailmanlaajuista köyhyyttä, sanoo tutkimusta johtanut professori Juha Väätänen.

Paikallishallinnon puolestaan täytyy tarjota riittävän houkuttelevia kannustimia, että yritykset näkevät markkinan riittävän arvokkaana. Sen jälkeen on tärkeää integroida yritys paikalliseen toimintaan.

– Täytyy siis luoda mekanismeja, joilla yritykset tekevät yhteistyötä paikallisten kanssa. Myös keskusteluyhteys virkamiesten ja yrityksen välillä on tärkeää.

Juha Väätäsen mukaan tutkijat huomasivat joka maassa saman haasteen.

– Kun yritys on saapunut maahan, jatkuvaa vuorovaikutusta paikallisten kanssa ei käydä. Kuitenkin aktiivinen paikallinen osallistuminen on yksi tärkeimmistä tavoista edistää köyhyyden poistamista.

Kolmas kriittinen toimenpide Väätäsen mukaan on saada monikansalliset yritykset ajamaan yhteiskuntavastuun tekoja toiminnassaan. Tässä yritysten johdolla on kriittinen rooli, sillä vain heillä on valta panna toimeen tarvittavia askeleita. Oleellista on saada yritykset ymmärtämään yhteiskuntavastuun positiivinen vaikutus liiketoimintaan.

- Uskomme, että yhteiskuntavastuulliseen toimintaan panostaminen maksaa itsensä takaisin pitkällä tähtäimellä, mutta sen kannattavuus on osoitettava monikansallisille yrityksille, sanoo tutkimuksen projektipäällikkö Roman Teplov.

Tulosten perusteella tutkijat tekivät suosituksia toimenpiteistä, joilla köyhyyden poistamista voidaan edistää paikallishallinnon ja monikansallisten yritysten taholta.

Suosituksia on useita, mutta Väätäsen mielestä yksi tärkeimmistä on kehittää kehittyvien markkinoiden oman tuotannon teknologiaintensiivisyyttä. Tämä mahdollistaa monia uusia kanavia paikallisen osaamisen kehittämiseksi.

Esimerkiksi Intialla on lääketeollisuutta, joka pystyy tuottamaan kotimarkkinoille edullisia lääkkeitä tai tekemään kansainvälistä valmistusyhteisyötä. Tämä parantaa merkittävästi julkisen terveydenhuollon neuvotteluasemaa lääkkeiden hankinnassa.

– Niillä sektoreilla, jotka ovat kriittisiä taistella köyhyyttä vastaan, maiden olisi hyvä panostaa omaan tuotantoon. Tämä mahdollistaa oppimisen muilta yrityksiltä sekä paremman neuvotteluaseman monikansallisiin yrityksiin nähden,” Väätänen painottaa.

Tutkimus tehtiin osana EU:n rahoittamaa MNEmerge -tutkimushanketta. Tutkimus perustuu valtavaan kolmella mantereella kerättyyn aineistoon. Painopisteinä olivat tieto- ja viestintäteknologia, elintarvike-, lääke- ja sanitaatiosektorit sekä maatalous ja maaseudun energia. Tutkimusta varten tehtiin 2400 kotitalouden haastattelua sekä 250 monikansallisen yrityksen keskitason johdon, työntekijöiden ja sidosryhmän edustajien haastattelua.