Komissaari haluaa EU-tasoisen ilmastoveron

Britannian EU-eron eli Brexitin myötä EU:n budjettiin syntyy 25 miljardin euron lovi. Lisäksi EU:lle tulee uusia kuluja tulevaisuudessa muun muassa yhteisistä puolustushankinnoista.

Talouskomissaari Günther Oettinger ehdottaa, että säästöjen lisäksi budjettiin syntyvää lovea tilkittäisiin EU:lle suoraan tilitettävillä verotuloilla esimerkiksi päästöoikeuksien veroista.

Oettingerin mukaan budjettivajetta ei EU:lle aiheuta ainoastaan Brexit, vaan tuloja on löydettävä myös puolustukseen, kehitysapuun ja EU:n ulkorajojen kontrolliin.

Komissaarin on tarkoitus esitellä ensi keskiviikkona mietintö EU:n tulevasta rahoituksesta. Siihen sisältyy säästöjä muun muassa maatalouteen. Lisäksi hän aikoo ehdottaa, että jäsenmaat ohjaavat osan verotuloistaan EU:lle.

– Yksi ajatus on hyödyntää ilmastonsuojelua ja ohjata esimerkiksi päästöoikeuksista saatavat verotulot EU:lle, Oettinger sanoi Der Spiegelille.

Päästöoikeuksien verotus perustuu EU-lainsäädäntöön, mutta verotulot ohjautuvat toistaiseksi jäsenmaille.

Oettinger ei myöskään sulje pois EU-transaktioveroa tai sähkö- ja polttoaineveroja EU-tasolla.

Komissaari ehdottaa Der Spiegelin haastattelussa myös sitä, että EU:n jäsenmaksualennuksista luovuttaisiin kokonaan. Isolla-Britannialla on ollut alennus omaan EU-jäsenmaksuunsa. Saksalla on toisaalta ollut alennus jäsenmaksuun siitä osuudesta, millä eri jäsenmaat ovat korvanneet Ison-Britannian jäsenmaksun. Myös Tanskalla on alennus jäsenmaksuun.