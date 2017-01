KL: Asuntosijoittajille luvassa hyviä vuosia, paras vuokratuotto yllättävillä paikkakunnilla

– Maakuntakeskuksissa asuntosijoittaja saa selvästi pääkaupunkiseutua paremman tuoton asuntosijoituksilleen, kertoo vuokranvälitykseen erikoistuneen OVV Asuntopalvelut Oy:n toimitusjohtaja Pirjo Reinikainen Kauppalehdelle.

Siinä missä asuntosijoituksia on tehty perinteisesti oman paikkakunnan sisällä, uutena muotina on ollut rakentaa sijainneiltaan hajautettuja asuntosalkkuja.

Kovimmat vuokratuotot löytyvät matalan profiilin paikkakunnilta, kun taas pääkaupunkiseudulla ne ovat paineessa. Yksiöiden bruttovuokratuotto on parasta Kajaanissa, Kotkassa, Kouvolassa, Porissa ja Mikkelissä.

– Käsittääkseni juuri merkittävä tuottoero maakuntakeskusten ja pääkaupunkiseudun välillä saa sijoittajat tutkimaan maakuntakeskusten markkinoita, Reinikainen sanoo.

Pellervon taloustutkimus (PTT) ennustaa asuntosijoittajille lupaavia aikoja, sillä se uskoo vuokrien kasvavan noin 3,4 prosentin vuosivauhtia vuosina 2016–2020. Ennusteen perusteella vuosina 2016–2020 yksiöiden parhaat bruttovuokratuotot löytyvät paremmuusjärjestyksessä Kajaanista, Kotkasta, Kouvolasta, Porista, Mikkelistä, Jyväskylästä, Raumalta, Oulusta, Kuopiosta ja Lahdesta.

Niissä tuottojen vuosikasvu asettuu keskimäärin 4,0–6,0 prosenttiin. Tampereen, Turun, Vantaan, Espoon ja Helsingin bruttovuokratuotot jäävät selvästi alle kärkikymmenikön, PTT ennustaa.

Parasta yksiöiden arvonnousua on kuitenkin odotettavissa Helsingissä, Espoossa, Porvoossa, Vaasassa, Vantaalla ja Tampereella. Bruttovuokratuoton ja arvonnousun synnyttämä yksiöiden kokonaistuotto vuosina 2016–2020 on parasta Helsingissä, Vaasassa, Kokkolassa, Espoossa, Tampereella, Lahdessa ja Kajaanissa. Ennusteen mukaan se on 8,0–9,0 prosenttia.

Tutkimuksen perusteella Vaasa on parhaimmistoa kaikilla mittareilla. Väestönkasvu on ollut tasaisen hyvää, opiskelijoita on suhteellisen paljon ja tulotaso on pysynyt vakaana.

Jyväskylässäkin on ollut tasaista arvonnousua, ja sitäkin tukee opiskelijoiden korkea osuus. PTT raportoi, että Jyväskylä on pitkään ollut asuntosijoittajien suosima kaupunki.

Myös Kokkolassa kehitys on ollut hyvää, mutta sen vetovoimaa ja riskejä lisää asuntojen hintojen suuri vaihtelu keskiarvojen ympärillä. Sen neliöhintojen ja bruttovuokratuottojen ennustetaan kasvavan voimakkaasti, PTT kertoo.