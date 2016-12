KL: Suomen startup-hype ei suorassa yhteydessä vankkaan yrittäjyyden kasvuun

Slush on yksi maailman hurmoksellisimmista startup-tapahtumista, sanoo startup-tutkija Antti Hyrkäs.

Startup-kulttuurista väittelevä Antti Hyrkäs sanoo Kauppalehdelle, että startup-yrittämiseen liittyvä kulttuurinen pöhinä ja hype on Suomessa jo kovempaa kuin Yhdysvalloissa.

– Amerikassa startup-kulttuuri on kehittänyt jo itsekriittisiä piirteitä. Tämä on selkeä vastareaktio suuriin puheisiin ja jatkuvaan pitchaamiseen. Trendi on pikemminkin perinteiseen yrittäjyyteen päin, Hyrkäs sanoo.

Hänen mielestään Suomessa järjestettävä kasvuyrittäjätapahtuma Slush on yksi maailman hurmoksellisimmista startup-tapahtumista.

– Ajan kanssa kaikki alakulttuurit ovat nuoruusiässään voimakkaimmillaan ja kiihkeimmillään. Kun rahoitustoiminta institutionalisoituu, startup-maailmakin kyllästyy hypeensä.

Antti Hyrkäs väittelee 20. joulukuuta kello 10 Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Startup Complexity - Tracing the Conceptual Shift Behind Disruptive Entrepreneurship".

Hyrkäs on tarkastellut väitöskirjassaan startup-tarinoita, startup-oppaita ja alaan liittyvää käsitteistöä. Aineisto on pääosin yhdysvaltalaisista bisneslehdistä. Sen lisäksi Hyrkäs keräsi aineistoa myös San Franciscon startup-tapahtumista.

Hänen mukaansa startup-yrittäjät työskentelevät radikaalin epävarmuuden keskellä. Omaksi alakulttuurikseen muuttunut startup-maailma suojelee ja tukee heitä. Esimerkiksi erilaisissa startup-kiihdyttämöissä ja kartanoissa yrittäjät voivat elää kuplassa, jossa heidän ei vielä tarvitse ajatella markkinointia ja myyntiä.

Politiikan kannalta täytyy Hyrkäksen mukaan muistaa, että startup-yrittäjyyden hype ei ole suoraan yhteydessä vankkaan yrittäjyyden kasvuun.

– Ehkä tällaista spekulatiivista kasvuyrittäjyyttä pitäisi tilastoida erikseen muusta kasvuyrittäjyydestä: tällä hetkellä startup-maailman tilastoja tulee lähinnä yksityisiltä firmoilta ja pääomasijoittajien järjestöiltä.