KL: Tappiollisia yhtiöitä on yhä vähemmän

Kauppalehden keräämän tilinpäätösaineiston mukaan suomalaiset yritykset investoivat viime vuonna enemmän kuin edellisenä kolmena vuonna. Kymmenen vuoden seuranta-aineistossa on mukana 1860 erikokoista yhtiötä.

Vertailuluvuista selviää myös, että tappiollisten yhtiöiden määrä on vähentynyt viime vuosina. Viime vuonna tappiota teki 26,4 prosenttia yrityksistä.

Yhtiöiden keskimääräinen liikevaihto, kannattavuus ja tulosluvut ovat parantuneet viime vuosien aikana.

Investointien määrä kasvoi 13 miljardiin euroon vuotta aiemmasta 12 miljardista. Kasvua on tullut 8,2 prosenttia. Luvut kattavat myös yritysten investoinnit ulkomaille.

Pienestä palautumisesta huolimatta investoinnit laahaavat edelleen selvästi jäljessä finanssikriisiä edeltävistä vuosista. Huippuvuonna 2008 saman yritysjoukon investointimäärä oli 21,2 miljardia euroa.

"Investointien aallonpohja on ohitettu, ja olemme menossa jonkin verran parempaan suuntaan, ennen kaikkea kiinteiden investointien puolella. Sikäli kun tutkimus- ja tuotekehitysmenot katsotaan investoinneiksi, siellä kehitys on heikompaa, ja taso on menossa ehkä tänäkin vuonna alaspäin”, tiivistää Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n johtava ekonomisti Penna Urrila.

Aineisto kertoo myös, että yritysten tulokset ovat viime vuosina kasvaneet kaikissa kokoluokissa hieman nopeammin kuin liikevaihdot. Parantuneen kannattavuuden taustalla ovat esimerkiksi yritysveron lasku vuonna 2015, matalat korot ja kulukuri.