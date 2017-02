KL: Bussiyhtiöt kriisissä hintakilpailun vuoksi

Myös hintakilpailun aloittanut Onnibus.com on joutunut vaikeuksiin.

Bussiyhtiöiden hintakilpailu on ajamassa koko toimialaa Suomessa kriisiin, kertoo Kauppalehti. Osa pikavuoroista on tappiollisia, ja bussiyhtiöiden kannattavuus on joutunut koetukselle.

– Kysymys on siitä, kuinka moni yhtiö jää lopulta henkiin, mikäli meno jatkuu nykyisellään, sanoo Koiviston Auton toimitusjohtaja Antti Norrlin.

Linja-autoyhtiöt jakavat keskenään noin sadan miljoonan euron lipputulot kaukoliikenteessä. Hintarallin käynnistäjä Onnibus.com on 30 miljoonan euron liikevaihdollaan noussut ykkösketjuun Koiviston ja Savonlinjan kanssa.

Onnibusin toimitusjohtaja Lauri Helke myöntää, että kannattavuus on heikentynyt kuluvalla tilikaudella. Yhtiö vähentää väkeään ja karsii ehkä joitakin reiteistään, mutta ei paljon.

– Hintakilpailu jatkuu edelleen. Tuleva kesä ratkaisee osaltaan tuloksen, Helke sanoo.

Tamperelaisen Väinö Paunu Oy:n toimitusjohtaja Martti Paunu sanoo, että nyt kaukoliikenteen hintakilpailusta hyötyvät pääreittien matkustajat.

– Mutta kun pudotuspeli loppuu, niin hinnat lähtevät nousemaan. Liian halpojen hintojen maksumiehiksi joutuvat syrjäseutujen matkustajat, joiden palvelut heikkenevät, Paunu sanoo.

Bussikilpailu vapautettiin viisi vuotta sitten liikenneministeri Merja Kyllösen (vas.) aikana.