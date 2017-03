Kilpailuviranomainen hyväksyi Terveystalon ja Diacorin yrityskaupan

Viraston selvitysten perusteella yrityskauppa ei olennaisesti estä tehokasta kilpailua.

Terveystalo ja Diacor ovat molemmat terveyspalveluyrityksiä, jotka tarjoavat palveluja työnantajille, yksityishenkilöille ja vakuutusyhtiöille. Terveystalo tarjoaa lisäksi kunnille ja kuntayhtymille ostopalveluja.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto siirsi Terveystalon ja Diacorin välisen yrityskaupan jatkoselvitykseen viime joulukuussa, koska katsoi alustavien selvitystensä perusteella, että kauppa saattaisi aiheuttaa haitallisia kilpailuvaikutuksia erityisesti työterveyspalveluiden markkinoilla.

Viraston jatkoselvitykset osoittivat, että yhtiöiden liiketoiminnoissa on suhteellisen vähän päällekkäisyyttä yritysten toimipisteverkostojen limittäisyyden vuoksi.

Terveystalo on valtakunnallinen toimija, jonka markkina-asema on suhteellisesti vahvin Pohjois- ja Itä-Suomessa. Pääkaupunkiseudulla Terveystalon markkinaosuus on selvästi alhaisempi kuin muualla maassa. Diacor on puolestaan alueellinen toimija, jonka toimipisteet sijaitsevat pääkaupunkiseudulla ja Turussa.

Terveyspalvelujen markkinoille jää myös riittävästi kilpailua yrityskaupan jälkeenkin, katsoo Kilpailu- ja kuluttajavirasto.

Merkittävin kilpailija on Mehiläinen. Muista kilpailijoista Pihlajalinna on ilmoittanut laajentavansa merkittävästi toimintaansa lähitulevaisuudessa ja OP-Pohjola on ilmoittanut laajentavansa Pohjola Sairaalojen verkostoaan seuraavien kahden vuoden aikana.