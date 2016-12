Terveystalon ja Diacorin yrityskaupan kilpailuvaikutukset tarkempaan syyniin

Terveystalo ja Diacor ovat molemmat terveyspalveluyrityksiä, joiden asiakkaina on työnantajia, vakuutusyhtiöitä ja yksityishenkilöitä. Terveystalo on valtakunnallinen toimija, jonka markkina-asema on suhteellisesti vahvin Pohjois- ja Itä-Suomessa. Diacor on puolestaan alueellinen toimija, jonka toimipisteet sijaitsevat pääkaupunkiseudulla ja Turussa.

KKV:n alustavien selvitysten perusteella yrityskauppa saattaa aiheuttaa haitallisia kilpailuvaikutuksia terveyspalveluiden markkinoilla.

– Yrityskaupan osapuolten muodostama keskittymä olisi useilla markkinoilla markkinaosuudeltaan selvästi suurin toimija. Diacorin poistuessa markkinoilta erityisesti pääkaupunkiseudun työterveyspalveluiden markkinat keskittyvät merkittävästi, KKV toteaa.

Jatkokäsittelyssä tutkitaan, estääkö yrityskauppa olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että sillä luodaan määräävä markkina-asema tai vahvistetaan sitä.

KKV voi jatkokäsittelyssä hyväksyä yrityskaupan sellaisenaan, määrätä ehtoja sen hyväksymiselle tai esittää, että markkinaoikeus kieltää kaupan.