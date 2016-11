KKV selvittää pk-yrityksiin kohdistuvien huijausten vaikutuksia

Selvityksen yhteydessä KKV on avannut verkkosivuilleen kyselyn, jolla kerätään pk-yritysten kokemuksia huijauksista ja niiden seurauksista.

Huijaukset hankaloittavat elinkeinotoimintaa ja yritysten toimintaedellytyksiä vaikuttaen näin myös markkinoiden kilpailuolosuhteisiin.

KKV:n mukaan erityisen ongelmallisia huijaukset ovat kuitenkin pienille yrityksille. Niillä on usein suuria yrityksiä vähemmän asiantuntemusta ja keinoja havaita huijauksia ja saada huijauksissa menettämiään varoja takaisin.

Virasto toteaa, että huijauksista ei ole mahdollista päästä kokonaan eroon, mutta kilpailuhaittojen vähentämiseksi on tärkeää etsiä keinoja huijausten ehkäisemiseksi.

Tämän työn tueksi KKV on käynnistänyt selvityksen, jossa analysoidaan huijausten kohteeksi joutuvien pk-yritysten toimintamahdollisuuksia elinkeinotoiminnan ja kilpailun näkökulmasta.

– Tavoitteena on selvittää, minkälaisten huijausten kohteeksi pk-yritykset ovat joutuneet, minkälaisia seurauksia huijauksista on pk-yrityksille aiheutunut ja miten pk-yritykset ovat vaikeuksista selvinneet. Lisäksi tarkastellaan, millaisia vaikutuksia huijauksilla on yritysten väliseen kilpailuun, KKV toteaa tiedotteessaan.

Selvityksen on tarkoitus valmistua ensi helmikuussa.