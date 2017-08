Keskuskauppakamari solidaarisuusverosta: "Mitä enemmän työlläsi tienaat, sitä enemmän sinua rangaistaan"

– Suomen suunta on kääntynyt. Nyt kun talous kasvaa, hallituksen tulisi olla sekä säästöissä että veronkevennyksissä nykyistä kunnianhimoisempi, toimitusjohtaja Risto E. J. Penttilä sanoo.

Keskuskauppakamarin mukaan myönteistä on se, että julkiset menot on jäädytetty ja velkaa otetaan ensi vuonna vähemmän kuin viime vuosina.

Työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmat on vihdoin tunnustettu, mutta reformit antavat odottaa itseään.

Penttilä mielestä kokonaisveroasteen laskeva suunta on oikea, mutta vauhti on vielä vaatimaton. Hänen mielestään hallitus sivuuttaa verotuksen vakavan rakenteellisen ongelman, joka on liian jyrkkä progressio ansiotuloverotuksessa. Tähän on syytä puuttua, kun hallitus laatii verotuksen kehittämiseksi pitkän aikavälin tiekartan.

– Tavoitteen tulee olla Pohjoismaiden kilpailukykyisin verojärjestelmä. Valitettavasti olemme vielä kaukana tästä, Penttilä korostaa.

Hänen mukaansa päätös jättää väliaikaiseksi tarkoitettu solidaarisuusvero ennalleen on kahdella tavalla huono. Se kiristää progressiota ja nakertaa luottamusta poliittisiin lupauksiin.

– Korkea progressio toimii haittaverona työlle. Mitä enemmän työlläsi tienaat, sitä enemmän sinua rangaistaan, Penttilä sanoo.