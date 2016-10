Yksiöpula vitsauksena kasvukeskuksissa

Yksiöiden hintoihin yli kolmen prosentin laskua ennakoivia välittäjiä löytyy Kiinteistömaailman barometrin vastaajista pyöreä nolla. Neljä viidestä välittäjästä kuvaa yksiöistä olevan suorainen pula ja yli puolet odottaa niiden myyntiaikojen lyhenevän entisestään tulevalla puolivuotiskaudella.

Kasvuodotukset kohdistuvat vahvimmin yksiöihin ja kaksioihin.

– Yksiöpula on ennen muuta kasvukeskusten vitsaus. Huomionarvoista kuitenkin on, että myös muualla Suomessa niihin kohdistuu monin paikoin tarjontaa suurempi kysyntä. Ero esimerkiksi omakotitaloihin on selvä: niiden osalta kysyntä ja tarjonta ovat tasapainossa barometrin mukaan lähinnä vain Uudellamaalla. Muualla Suomessa – jopa kasvukeskuksissa – on omakotitaloissa monella paikkakunnalla ostajan markkinat, Kiinteistömaailma Oy:n toimitusjohtaja Erkki Heikkinen sanoo.

Hän perää entistä vahvempaa aitoon tarpeeseen vastaamista asuntotuotannossa.

– Jos erityisesti pääkaupunkiseudulla tarvitaan kipeästi yhden tai kahden hengen asuntoja, miksi ihmeessä perheasuntovaatimuksilla pakotetaan rakentamista muille urille, Heikkinen kysyy.

Hinnannousuodotukset kohdistuvat niin ikään pieniin asuntoihin, eniten Uudellamaalla ja muun Suomen kasvukeskuksissa.

Kasvukeskusten ulkopuolella erityisesti isoissa kerros- ja rivitaloasunnoissa jopa puolet välittäjistä odottaa hintojen laskua.

Epävarmuus karkottaa ensiasunnon ostajia

Nuorten asunnonostajien määrä on viime vuosina ollut laskussa. Vuosina 2007-2015 asuntovelallisten osuus kaikista suomalaisista nousi hienoisesti (3,4 %), mutta alle 35-vuotiaiden asuntovelallisten osuus laski samalla ajanjaksolla 15 prosenttia.

Danske Bankin Taloustutkimuksella teettämän kyselytutkimuksen mukaan niistä nuorista (18-35-vuotiaat), joille asunnonostaminen ei juuri nyt ole ajankohtaista, 88 prosenttia haluaisi omistaa asunnon jossain vaiheessa elämäänsä.

Myös Kiinteistömaailman välittäjiltä kysyttiin näkemyksiä ensiasuntokaupan suunnasta. Vastauksista ei ole luettavissa yksiselitteistä trendiä. Neljä kymmenestä uskoo jatkossa näkevänsä asuntokaupoilla enemmän ensiasunnon ostajia kuin viime vuosina, mutta lähes yhtä moni arvioi tilanteen jatkuvan nykyisenlaisena. Joka neljäs uskoo ensiasunnonostajien edelleen vähenevän.

Isoimpana syynä viime vuosien hiljentyneeseen ensiasuntokauppaan välittäjät pitävät nuorten kokemaa epävarmuutta tulevasta. Lainansaannin ehtojen tiukentuminen on välittäjien silmissä toiseksi merkittävin syy.

Asunnon omistamiseen liittyvä sitovuus tai se, ettei omistaminen olisi muodikasta, eivät välittäjien näkökulmasta paina läheskään yhtä paljon.

Kiinteistömaailman syksyn 2016 Kiinteistönvälittäjäbarometriin vastasi 467 asuntokaupan ammattilaista.