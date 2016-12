Kiina menetti ykköspaikkansa USA:n suurimpana lainoittajana

Kiina ei enää tällä hetkellä ole USA:n suurin lainoittaja. Asiasta kertoo CNN. Tällä hetkellä suurimman lainottajan titteli kuuluu Japanille.

Maa on myynyt USA-velkojaan ja niistä saaduilla dollareilla se ostaa omaa valuuttaansa saadakseen sen vahvistumaan. Yuan on pudonnut alimmalle tasolleen kahdeksaan vuoteen.

Kiinan USA-velat vähenivät 1,12 biljoonaan lokakuun lopussa, mikä on alin taso yli kuuteen vuoteen. Se kevensi Yhdysvaltain velkakirjasalkkuaan 41,3 miljardilla dollarilla. Japani kevensi salkkuaan myös, mutta vain 4,5 miljardilla dollarilla.

Kiinan halu lainata suuria summia USA:lle on herättänyt huomiota viime vuosina. Vuoden 2008 jälkeen maa on ollut Yhdysvaltojen suurin ulkomainen lainoittaja. Tämä on huolestuttanut joitakin tahoja, sillä sen on pelätty kasvattavan Kiinan vaikutusvaltaa Yhdysvalloissa. Presidentiksi marraskuussa valittu Donald Trump on todennut tilanteen olevan todellisuudessa päinvastainen, sillä hänen mukaansa lainoitus antaa Yhdysvalloille "paljon valtaa" Kiinassa.

Asiantuntijoiden mukaan tilanne on todellisuudessa monimutkaisempi. CNN:n saamien arvioiden mukaan velkasuhde sitoo tiiviisti kahta maailman suurinta talousaluetta toisiinsa. Trump on ilmoittanut ottavansa aiempaa hyökkäävämmän asenteen Kiinan-kauppaa kohtaan, sillä hän on uhannut asettaa jopa 45 prosentin tullimaksut kiinalaisiin hyödykkeisiin.

Kiinan talouskasvu on viime vuosina hidastunut huomattavasti, sillä suuret määrät kassavirtaa suuntaa tällä hetkellä maan rajojen ulkopuolelle. Tämä on aiheuttanut paineita maan valuutalle yuanille. Maa ostaa omaa valuuttaansa USA-velkakirjoilla välttääkseen äkkinäiset valuuttakriisit, jotka ovat hermostuttaneet markkinoita viimeksi tämän vuoden tammikuussa.