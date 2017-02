Kesko sulkee 51 Siwaa ja Valintataloa

Kesko kertoo tiedotteessaan saaneensa päätökseen Siwoja ja Valintaloja koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Yhteensä K-Marketeiksi muuttuu yli 400 Siwaa ja Valintataloa, ja kaupat siirretään asteittain kauppiaille seuraavan kahden vuoden aikana. Neuvottelujen lopputuloksena kauppatoiminta loppuu 51 Siwassa ja Valintatalossa.

"Suomen Lähikauppa oli taloudellisissa vaikeuksissa ennen yritysostoa, ja yli 600 lähikaupan verkosto oli vaarassa poistua markkinoilta. Me olemme tyytyväisiä, että pystymme muuttamaan yli 400 entistä Siwaa ja Valintataloa K-Marketeiksi ja vahvistamaan kuluttajien arvostamia lähikauppapalveluja", sanoo Keskon varatoimitusjohtaja ja päivittäistavarakaupan toimialajohtaja Jorma Rauhala.

Kaupoissa työskentelevien 206 työntekijän työsuhde päättyy. Keskon mukaan tavoitteena on tarjota irtisanomisen kohteeksi joutuneille työntekijöille työtehtäviä muista K-Market Oy:n ketjujohdetuista kaupoista tai Kesko-konsernin muista toiminnoista. Keskossa on tällä hetkellä avoinna noin 110 työpaikkaa ja koko K-ryhmässä tavanomaisesti yhteensä useita satoja työpaikkoja. Kaupan alan työllistymistilannetta pidetään pääosin hyvänä.

"Tavoitteenamme on pitää lähikauppaverkostomme mahdollisimman laajana. Olemme rakentamassa Suomen ylivoimaisesti laajinta lähikauppaverkostoa, joka koostuu lähes 1000 lähikaupasta, ja joka työllistää lähes 8500 kaupan alan ammattilaista. Valitettavasti Suomen Lähikaupalta tulleessa verkostossa on mukana kauppoja, joissa emme ole löytäneet keinoa jatkaa liiketoimintaa kannattavasti. Esimerkiksi kasvukeskusten vetovoima on vaikuttanut siihen, että kaikilla pienemmillä paikkakunnilla asiakkaita ei välttämättä ole pienellekään kaupalle riittävästi", Rauhala sanoo.

Yhteistoimintaneuvottelut saatiin päätökseen myös Kilpailu- ja kuluttajaviraston myytäviksi edellyttämien kauppojen osalta. Näiden kauppojen myynnistä käydään edelleen neuvotteluja riippumattoman asiantuntijan johdolla, ja osan näistä kaupoista odotetaan siirtyvän liiketoimintakaupalla kilpailijoiden omistukseen.