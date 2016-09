Kemianteollisuuden investoinnit Suomeen kasvussa

Kemianteollisuuden liikevaihdon ja viennin lasku on taittunut ja kääntynyt loivaan nousuun. Tuotantomäärät ovat hieman edellisvuotta korkeammalla tasolla.

Kemianteollisuus investoi Suomeen viime vuonna lähes 1,2 miljardia euroa, mikä on lähes 30 prosenttia edellisvuotta enemmän. Kemianteollisuus on säilyttänyt koko 2000-luvun pääoma- ja investointitasonsa Suomessa. Tutkimus- ja tuotekehitysinvestointien osuus kokonaisinvestoinneista on vuositasolla noin 400 miljoonaa euroa.

Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Lepän mukaan teollisuudessa uusi liiketoiminta syntyy usein jo olemassa olevan kylkeen ja investointipäätökset tehdään kymmenien vuosien aikajänteellä.

– Siksi sääntelyn ja verotuksen ennakoitavuus ja johdonmukaisuus ovat kriittisen tärkeitä asioita investoinneista päättäville tahoille. Suomen hallituksen esitykset energiaverotuksen tasoittamisesta EU:n hyväksymillä kansallisilla kilpailukeinoilla ovat tärkeitä kemianteollisuuden tulevaisuuden investoinneille, hän sanoo.

– Suomalainen kemianteollisuuden tulevaisuus rakennetaan huippuosaamisen ja korkean jalostusarvon tuotteiden ja palveluiden varaan. Suomalaisen kemianalan osaamisen kasvattaminen yhdessä tasavertaisen kilpailuympäristön kanssa takaa teollisuutemme kehitystä myös tulevaisuudessa, Leppä jatkaa.

Liikevaihto ja vienti loivaan nousuun

Kemianteollisuuden liikevaihdon lasku taittui keväällä ja kääntyi hienoiseen nousuun. Tilastokeskuksen liikevaihtoindeksin mukaan huhti-kesäkuun liikevaihto kasvoi 3,1 prosenttia edellisvuodesta.

Kokonaisuutena tammi-kesäkuun liikevaihto oli kuitenkin vielä 2,8 prosenttia vuoden takaista pienempi.

Myös kemianteollisuuden tavaraviennin arvo nousi öljyn hinnan laskusta huolimatta huhti-kesäkuussa 14 prosenttia edellisvuodesta ja oli 2,7 miljardia. Kokonaisuutena tammi-kesäkuun vienti oli 4,9 miljardia eli vain prosentin edellisvuotta vähemmän.

Kemianteollisuuden yritykset arvioivat suhdannetilanteen hieman tavanomaista paremmaksi, mutta lähikuukausien suhdanneodotukset ovat varovaisia.