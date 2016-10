KL: Tekoäly ja puheentunnistus muuttavat Jorma Ollilan mukaan puhelimia

Jorma Ollilan mielestä lähivuosina nähdään viestintäteknologian toimialalla vähintäänkin yhtä paljon isoja yllättäviä muutoksia ja siirtymiä markkinatilanteessa ja toimintatavoissa kuin viimeisten 25 vuoden aikana.

Ollila puhui Kauppalehden mukaan asiasta muistelmateoksensa Against all Odds julkistamistilaisuudessa New Yorkissa maanantaina.

Puhelimet muuttavat Ollilan mukaan muotoaan. Tekoäly ja puheentunnistus puolestaan muuttavat paljon sitä, miten laitteita voidaan käyttää.

Hän muistutti lisäksi, että uusilla materiaaleilla ja nanoteknologialla taas on vaikutuksia, joiden ennustaminen on vaikeaa.

Nykyisestä Nokiasta Ollilla totesi, että verkkoteknologia on nyt neljännen ja viidennen sukupolven välimaastossa ja yhtiöllä on kaikki mahdollisuudet vahvaan menestymiseen.