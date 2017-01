Kauppakamari: Vieraskielinen työvoima auttaa yrityksiä myös kansainvälistymään

Helsingin seudun kauppakamari, Keskuskauppakamari ja työ- ja elinkeinoministeriö käynnistävät Menestyvä monikulttuurinen yritys -kampanjan, jossa tuodaan esiin ja palkitaan monikulttuurisuudessa ja kansainvälistymisessä menestyneitä yrityksiä.

– Monikulttuurinen työvoima voi olla todellinen kilpailuetu yrityksille, jotka haluavat kehittää liiketoimintaansa tai tähdätä kansainvälisille markkinoille. Menestyvä monikulttuurinen yritys -kampanjan tarkoituksena on herätellä yhteiskuntaa tunnistamaan monikulttuurisuuden hyötyjä ja yrityksiä kehittämään omia erilaisuuden kohtaamisvalmiuksiaan, Skanskan henkilöstöjohtaja ja tuomariston puheenjohtaja Kirsi Mettälä kertoo Helsingin seudun kauppakamarin tiedotteessa.

Työ- ja elinkeinoministeriö puolestaan haluaa kampanjaan osallistumalla kannustaa yrityksiä kehittämään rohkeasti monimuotoista työelämää.

– Monimuotoisuus synnyttää uusia innovaatioita ja yrityksiä. Teemme työ- ja elinkeinoministeriössä töitä sen eteen, että tulevaisuudessa yritysten olisi yhä helpompi löytää kansainvälisiä osaajia kasvunsa edistäjiksi, kansliapäällikkö Jari Gustafsson kertoo.

Kauppakamarin viime joulukuussa tekemän selvityksen mukaan vieraskielisiä rekrytoivista yrityksistä neljäsosa on löytänyt uusia näkökulmia liiketoimintaansa ja asiakastyytyväisyys on kasvanut.

Kauppakamarin selvitykseen vastanneista yrityksistä 60 prosentilla on vieraskielistä työvoimaa. Vastaava osuus alle 10 henkeä työllistävissä yrityksissä on kaksi viidesosaa. Yli 50 henkeä työllistävissä yrityksissä osuus on jo lähes 90 prosenttia.

Helsingin seudun kauppakamarin projektijohtaja Markku Lahtisen mukaan vieraskielinen työvoima auttaa yrityksiä myös kansainvälistymään.

– Merkittäviä hyötyjä ovat myös vaikutukset asiakastyytyväisyyteen, tuotekehitykseen ja yrityksen kieliosaamiseen, Helsingin seudun kauppakamarin projektijohtaja Markku Lahtinen toteaa.

Selvitykseen vastasi 360 kauppakamarin jäsenyrityksen edustajaa pääosin Uudenmaan alueelta.