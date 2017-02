Kaivosteollisuus tyytyväinen Terrafamen rahoitusjärjestelyyn

Yhdestä maailman suurimmasta raaka-aineiden välittäjästä Trafigurasta tulee 15,5 prosentin omistusosuudella kaivoksen uusi osakkeenomistaja.

Yhtiö on sitoutunut ostamaan seitsemäksi vuodeksi kaivoksen koko nikkelituotannon ja 80 prosenttia sinkkituotannosta.

– Vakaan sijoittajan löytyminen osoittaa, että Terrafamessa on tehty hyvää työtä, jonka seurauksena kaivostoiminnan jatko on nyt turvattu. On positiivista, että yhtiöön saatiin mukaan kokenut kaivosalan toimija, joka voi kehittää toimintaa edelleen, sanoo Kaivosteollisuus ry:n toiminnanjohtaja Pekka Suomela.

Uuden omistuspohjan myötä tapahtuva riskien hajautuminen hyödyttää Suomen valtiota ja veronmaksajia. Kaivosteollisuus ry toivoo kaikkien kaupan osapuolten edistävän kaivostoiminnan toimintavarmuutta ja tuotannon sujuvaa jatkumista.

– On Suomen pitkäaikaisen edun mukaista, että kaivostoiminta jatkuu vakaalla pohjalla luoden lisää vientiä, työpaikkoja ja verotuloja, Suomela toteaa.