Kaupan liitto: Hyvä joulumyynti ennustaa kaupalle parempia aikoja

Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenojan mukaan kuluttajat ovat edelleen varovaisia ostoaikeissaan, mutta indeksi on silti kasvussa. Kaupan liiton joululahjaindeksi on tänä vuonna -14, kun se viime vuonna oli -18. Indeksin pohjana on käytetty kuluttajakyselyä, jonka on tehnyt Kantar TNS.

– Sen(indeksin) pohjalta voi ennakoida, ettei joulukauppa tänä vuonna ainakaan kutistu, Kurjenoja arvioi.

Joulu on vähittäiskaupan tärkein sesonki, jolloin liikevaihto kasvaa noin neljänneksen. Monilla erityisaloilla ja tavaratalokaupoissa joulun merkitys on vielä sitäkin suurempi.

Joulukuun vähittäismyynnin muutokset ovat ennakoineen seuraavan vuoden liikevaihdon kehitystä 1990-luvun puolivälistä.

– Ilmeisesti samat tekijät, jotka vaikuttavat innostukseen tehdä jouluhankintoja, vaikuttavat usein myös pitkälle seuraavaan vuoteen, Kurjenoja sanoo.