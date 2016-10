Ministerin mukaan bensiini on aivan liian halpaa

Dagens Industri kertoo Ruotsin infrastruktuuriministeri Anna Johanssonin (sd.) lausunnosta.

"Juuri nyt on bensiini aivan liian halpaa. Se ei luo painetta valita vaihtoehtoisia ajamismuotoja", Anna Johansson sanoo.

Infraministeri on aiemmin todennut, että ympäristölle huonoista ajotavoista on tehtävä suhteellisesti kalliimpia. Hänen mukaansa bensiini on liian halpaa siihen nähden, miten paljon vahinkoa se tekee luonnolle.