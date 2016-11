Italian kansanäänestys horjuttaa pankkien pörssikursseja

Eniten arvoaan menettivät Banco Popolare di Emilia ja Mediobanca, joiden molempien kurssit putosivat 4,5 prosentilla. Banco Popolaren. BP Milanon ja Unicreditin pörssikurssit putosivat 3,5 prosentilla.

Syynä pankkien pörssikurssien alamäkeen on 4. joulukuuta järjestettävä kansanäänestys pääministeri Matteo Renzin perustuslakia koskevista uudistuksista.

Uudistusesitys muuttaisi kaikkiaan 47 perustuslain pykälää, joita on 139. Ehkä merkittävin ja samalla kiistellyin muutos koskee maan senaattia. Renzin esityksen mukaan senaattorien määrä vähenisi 320:stä sataan ja sen lainsäädäntövalta kapenisi oleellisesti. Näin edustajainhuoneesta tulisi todellisuudessa merkittävin lainsäädäntöelin. Nykyisin kaikki lait on hyväksyttävä molemmissa kamareissa.

Käytännössä kansanäänestyksestä on tulossa luottamusäänestys Renzin hallitukselle, sillä Renzi on sitoutunut eroamaan, jos häviää äänestyksen. Pelkona on edelleen, että tilalle tulisi hallitus, joka lähtisi valmistelemaan Italian EU-eroa.

Mielipidetiedusteluiden mukaan Renzin uudistuksia vastaan äänestävä leiri on johdossa. Erot mittauksissa vaihtelevat, mutta kaikissa ei-puoli on enemmän tai vähemmän selkeässä johdossa. Renzi saa tehdä pienen ihmeen saadakseen väen uurnille ja äänestämään hallituksen esityksen puolesta. Ihmeen tekijäksi on palkattu muun muassa Barack Obaman uudelleen valinnan taustahahmo, presidentin kampanjapäällikkönä toiminut Jim Messina.

Huolta herättää myös italialaisten pankkien tilanne. Niiden taseissa on suoriutumattomia lainoja noin 300 miljardin euron edestä.

Toimittajat: Sami Metelinen ja Ilkka Ahtokivi.