"Taustalla on tahallista viivyttelyä"– Isot yritykset eivät aina maksa laskujaan ajallaan

Mitä pienempiä yritykset ovat, sitä harvemmin niitä Intrum Justitian mukaan peritään.

– Isojen yritysten kohdalla maksuviiveet eivät kerro niinkään heikosta maksukyvystä vaan taustalla on tahallista viivyttelyä, hallinnollisesta tehottomuutta ja sen sellaista. Saataviaan odottelevaan yritykseen viiveet vaikuttavat kuitenkin aivan yhtä ikävällä tavalla, ja etenkin suurten summien kohdalla odottelu voi käydä pienemmälle yritykselle kohtalokkaaksi, kertoo tiedotteessa johtaja Juha Iskala Intrum Justitiasta.

Kokonaiskuvassa yritysten maksuviiveet ovat samalla tasolla kuin vuosi sitten. Kolmannes yli sata henkilöä työllistävistä yrityksistä oli tammi-maaliskuussa perinnän kohteena.

Maksuviiveet ovat kuitenkin Intrum Justitian mukaan lisääntyneet selvästi Pohjois-Savossa, joka pitää jo entuudestaan maksuviivetilaston kärkipaikkaa. Keski-Pohjanmaalla sen sijaan yritysten maksuviiveitä on kaikkein vähiten, ja tammi-maaliskuussa niiden määrä myös väheni siellä eniten.

Toimialoista maksuviivetilaston kärkisijalla on majoitus- ja ravitsemisala, joka on toimiston mukaan pysytellyt kärjessä jo pitkään. Tammi-maaliskuussa alan yrityksillä maksuviiveet myös lisääntyivät enemmän kuin millään muulla toimialalla. Niitä on nyt 11 prosentilla majoitus- ja ravitsemisalan yrityksistä.