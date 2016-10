Suurten yritysten maksuviiveet ovat yleistyneet 24 prosenttia

Yritysten maksukyky on parantunut jo vuoden ajan. Maksuviiveitä on vähemmän kuin vuosi sitten, sillä taantumasta selvinneet yritykset maksavat paremmin. Yritysten maksukyky on lähtenyt paranemaan pienyritysten kautta.

Perintäyhtiö Intrum Justitian mukaan heinä-syyskuussa 17 000 suomalaisella yrityksellä eli lähes kuudella prosentilla oli maksuviiveitä.

Yritysten maksukyky on Intrum Justitian mukaan parantunut jo vuoden ajan. Maksuviiveitä on vähemmän kuin vuosi sitten, sillä taantumasta selvinneet yritykset maksavat paremmin. Pienten yritysten maksuviiveet ovat pysytelleen jo vuoden ajan alemmalla tasolla kuin vuotta aiemmin.

– Pienten ja keskisuurten yritysten kohdalla ajallaan maksaminen kertoo nimenomaan maksukyvystä. Suuryritysten kohdalla maksuaikoja venytetään myös tahallisesti ja ne saattavat venyä hitaiden prosessienkin vuoksi, toteaa johtaja Juha Iskala Intrum Justitialta yhtiön tiedotteessa.

Isojen yritysten kohdalla maksuviiveet ovat yleistyneet 24 prosentilla.

– Yli sata henkeä työllistävillä yrityksillä maksuviiveet ovat yleistyneet melko tasaisesti koko tämän vuoden. Viime vuonna voimaan tullut maksuaikalain muutos ei näytä vaikuttaneen ainakaan perintään saakka päätyviin maksuihin, Iskala kertoo.