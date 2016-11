Pankkiekonomisti varoittaa säästöjen menettävän arvoaan entistä voimallisemmin

Turvahakuisista säästökohteista on Henna Mikkosen mukaan vaikea saada edes inflaation ylittävää tuottoa, ja suomalaisten talletuskannan reaalikorko on painunut jälleen miinukselle kuluvan vuoden aikana.

– Samaan aikaan kotitalouksien talletuksissa olevien varojen määrä on kääntynyt selvään kasvuun. Suomalaisten säästöt siis menettävät reaalisesti arvoaan entistä voimallisemmin, hän arvioi Danske Bankin tiedotteessa.

Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos oli lokakuussa 0,5 prosenttia, kun se syyskuussa oli 0,4 prosenttia. Hintoja nosti muun muassa ajoneuvoveron, sairaalamaksun ja vuokrien kallistuminen. Eniten laskivat asuntolainojen- ja kulutusluottojen korot sekä matkapuhelinten kuluttajahinnat.

Syyskuusta lokakuuhun kuluttajahinnat nousivat 0,2 prosenttia lähinnä bensiinin kuluttajahintojen kallistuessa. Danske Bankissa ennustetaan, että loppuvuonna inflaatiossa nähtäneen nousua polttonesteiden hintojen nousun myötä, sillä öljyn hinta laski viime vuoden lopulla voimakkaasti.

Joulukuussa inflaatio saattaa pankin mukaan lähennellä jo yhtä prosenttia.

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan euroalueen inflaatio oli lokakuussa 0,5 prosenttia. Suomen vastaava inflaatio oli lokakuussa 0,6 prosenttia.

Asuntovelallisilla on suotuisa aika

Matalan koron ja maltillisen inflaation yhdistelmä on Danske Bankin mukaan suotuisa etenkin asuntovelallisille. Omistusasumisen kustannukset ovat laskeneet ja neljättä vuotta, kun taas vuokralla-asumisen kustannukset ovat nousseet.

Vaikka omistusasumisen suhteellisen houkuttelevuus on kasvanut, on entistä harvempi ryhtynyt omistusasujaksi taantuman aikana. Vuosina 2007–2015 ensiasunnon ostajien määrä on pankin mukaan vähentynyt noin 40 prosenttia.

Danske Bank kuitenkin odottaa pientä piristymistä ensiasuntomarkkinoilla, sillä Suomen talous on hiljalleen elpymässä ja esimerkiksi nuorisotyöttömyys on kääntynyt laskuun. Myös korkotaso tulee pankin arvion mukaan pysymään matalana vielä pitkään.

Henna Mikkonen kuitenkin muistuttaa, että nollakorkojen varaan ei kannata omaa talouttaan rakentaa, sillä tilanne todennäköisesti jossain vaiheessa muuttuu, vaikka matalien korkojen aika onkin pitkittynyt. Euroopan keskuspankki toimii aktiivisesti inflaation kiihdyttämiseksi lähemmäs kahden prosentin tavoitetta.