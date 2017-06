Suomi nousi kilpailukykyvertailussa

Muutos on merkki siitä, että tilanteemme on paranemassa.

Suomi löytyy nyt sijalta 15, kun sijoitus oli aiemmin 20. Nostetta toivat erityisesti suomalaisten valoisammiksi muuttuneet näkemykset. Myös vertailun tilastoluvut kertovat talouden toipumisesta.

IMD:n kansainvälisen kilpailukykyvertailun kärjessä ovat tuttuun tapaan Hongkong ja Sveitsi. Listan kolmonen ja nelonen ovat vaihtaneet paikkaa, kun Singapore ohitti Yhdysvallat.

Islanti peri Suomen vuoden takaisen 20. sijan, mutta muut Pohjoismaat löytyvät vertailussa yhä Suomen edeltä, Tanska sijalta 7, Ruotsi 9 ja Norja 11.

Suomen nousu viisi sijaa ylöspäin sijalle 15. selittyy Etlatiedon toimitusjohtajan Petri Rouvisen mukaan sillä, että erityisesti helmi-maaliskuussa IMD:n kyselyyn vastanneiden suomalaisten näkemykset olivat muuttuneet myönteisemmiksi. Myös vertailussa hyödynnetty tilastoaineisto kertoo samansuuntaisesta muutoksesta Suomessa.

– Aseman paraneminen tällaisessa vertailussa on aina hyvä asia. Se lisää maata vähemmän tuntevien luottamusta siihen, että talous on kääntymässä parempaan suuntaan. Vahvempi luottamus on omiaan lisäämään myös kiinnostusta investoida Suomeen, toteaa Rouvinen.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla toimii Suomessa IMD:n yhteistyökumppanina.

– Vaikka IMD:n indeksi nyt parani, ei pidä ajatella, että Suomen taloudelliset vaikeudet olisivat ohi. Tuotanto ja työllisyys ovat edelleen selvästi vuoden 2008 tasoa heikompia ja julkisessa taloudessa on iso aukko. Muutos on kuitenkin rohkaiseva merkki siitä, että tilanteemme on paranemassa, Rouvinen sanoo.