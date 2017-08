Eläkettä riittää Ilmarisen Jaakko Kianderin mukaan seuraavillekin sukupolville

Jaakko Kiander ottaa kantaa työeläkeyhtiö Ilmarisen tuoreessa blogissa huoliin eläkkeen riittävyydestä seuraaville sukupolville.

Nobel-palkittu professori Bengt Holmström pohdiskeli eläkejärjestelmän kestävyyttä torstaina Kauppakamarin seminaarissa Helsingissä. Hän kysyi, jääkö seuraava sukupolvi ilman eläkettä.

Kianderin mukaan kyseessä on varsin yleinen huoli, joka toistuu monissa arkipäivän keskusteluissa.

– Epäedullinen väestökehitys tai työpaikkojen katoaminen robotisaation seurauksena ovat usein esitettyjä syitä sille, miksi eläkejärjestelmä voisi romahtaa. Huoli on perusteltu monessa maassa erityisesti siksi, että eläkejärjestelmien taloudellisesta kestävyydestä ei ole huolehdittu kunnolla, Kiander kirjoittaa.

Suomalaisen työeläkejärjestelmän tilanne on hänen mukaansa kuitenkin hyvä. Eliniän pidentymisestä aiheutuvaan väestön ikärakenteen muutokseen on alettu varautua jo 1980-luvulla. Viime vuosiin asti työeläkejärjestelmä keräsi maksutuloa enemmän kuin eläkkeitä maksettiin, ja tästä syntynyt ylijäämä on rahastoitu.

Työeläkejärjestelmän taloudellista kestävyyttä arvioidaan Eläketurvakeskuksen pitkän ajan ennustemallin avulla. Malli perustuu oletuksiin väestön, työllisyyden ja sijoitustuottojen kehittymisestä tulevaisuudessa.

– Työeläkejärjestelmää on jatkuvasti uudistettu, jotta sen taloudellinen kestävyys olisi mahdollisimman hyvin turvattu. Keskimääräistä eläkkeelle jäämisikää on pyritty nostamaan ja työeläkemaksut on nostettu tasolle, joka vastaa pitkän aikavälin kestävyystavoitetta, Kiander muistuttaa.