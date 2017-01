SDP:n Lauri Ihalainen haluaa kiertotaloudesta Suomen kasvun kärjen

EU-komissio on suunnitellut julkaistavan torstaina (26.1.2017) kiertotalouden tiedonannon. Siinä esitellään muun muassa rahoitusalusta, johon on kerätty komission hallinnoimia kiertotalouden rahoitusinstrumentteja saman sateenvarjon alle.

Kansanedustaja Lauri Ihalainen (sd.) sanoo tiedotteessaan pitävänsä komission kiertotalousaloitteita tervetulleina ja hoputtaa myös Suomea tarttumaan voimallisemmin kiertotalouden mahdollisuuksiin. Ihalainen sanoo, että Sitran laskelmien mukaan Kiertotalous toisi Suomelle miljardien eurojen vuosittaisen arvonlisäpotentiaalin ja voisi synnyttää kymmeniä tuhansia uusia työpaikkoja.

Kiertotaloudella tarkoitetaan toimintatapaa, jossa materiaaleja hyödynnetään yhteiskunnassa eri tavoin niin kauan, kun niillä on arvoa. Näin pyritään minimoimaan jätteen syntyä ja raaka-ainetarvetta. Tuotteet pyritään jo suunnittelemaan niin, että materiaalit olisivat hyödynnettävissä mahdollisimman pitkään.

Suomi on tehnyt maailman ensimmäinen kansallisen kiertotalouden toimintaohjelman, jonka tavoitteena on valjastaa kiertotalous talouskasvun moottoriksi. Monet muut maat seuraavatkin hyvin kiinnostuneina Suomen toimenpiteitä ja haluavat ottaa Suomesta oppia oman kansallisen kiertotaloussuunnitelmansa tekemisessä.

Ihalaisen mielestä Suomen tulisi profiloitua kiertotalouden kärkimaana EU-komission suuntaan, mikä toisi Suomelle vaikutusvaltaa EU-päätöksenteossa. Suomen tulisi hänen mukaansa myös ottaa aktiivinen rooli EU:n tulevien ohjelmien ja rahoitusinstrumenttien valmistelussa.

EU-komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen patisti jo joulukuussa 2016 Suomea tavoittelemaan kiertotalouden kärkimaan asemaa, sillä Euroopassa mikään maa ei vielä ole noussut edelläkävijäksi.

– Esimerkiksi metsäteollisuutemme on malliesimerkki kiertotaloudesta. Fortum on nostanut kiertotalouden strategiansa ytimeen ja Neste on maailman suurin biopolttoaineiden tuottaja. Myös Lassila & Tikanoja panostaa kiertotalouteen. Pienet ja keskisuuret yritykset, kuten EkoRent, RePack, Remake ja Rec Alkaline, etsivät kilpailukykyä kiertotaloudesta, Ihalainen sanoo.