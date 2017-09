SDP:n Harry Wallin haluaa junaliikenteen kilpailutuksen selvitykset julki

– Vaikka VR:n liikesalaisuuksista onkin huolehdittava, ei hallitus voi juosta tässä asiassa sen taakse. Eduskunnassa on ennenkin keksitty tavat salaisen materiaalin käsittelyyn, toteaa Harry Wallin.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) julkisti henkilöjunaliikenteen kilpailutuksen valmistelun elokuussa hallituksen talouspoliittisen ministeriryhmän keväisen päätöksen pohjalta. Liikenne- ja viestintäministeriö julkisti tilaamansa selvitykset osittain samassa yhteydessä.

Myöhemmin on tullut tiedotusvälineiden kautta tietoon Valtioneuvoston omistajaohjausyksikön teettämiä selvityksiä, jotka eivät tue kaavailtua uudistusta.

Wallin huomauttaa, että VR on valtion 100- prosenttisesti omistama osakeyhtiö, joka on viime vuosina tulouttanut valtiolle 90-100 miljoona euroa vuodessa osinkoja sekä maksanut vuosittain satojen miljoonien edestä veroja Suomeen. Valtion ostoliikenteen sekä VR:n suorittaman velvoiteliikenteen yhteisarvo on lähes 50 miljoonaa euroa vuosittain.

– Yhdistettynä teollisuutemme kuljetustarpeisiin raideliikenteen suuret uudistukset vaativat perusteellista arviointia poliittisille päättäjille, kun vaikutukset voivat olla merkittäviä Suomen elinvoimalle ja kilpailukyvylle, sanoo Wallin.

Hän on jättänyt asiasta kirjallisen kysymyksen asianomaisen ministerin vastattavaksi.