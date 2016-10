Vanhojen asuntojen myynti notkahti selvästi Helsingissä ja Espoossa

Vanhoja asuntoja myytiin Huoneistokeskuksen mukaan Suomessa syyskuussa 2,3 prosenttia vuodentakaista enemmän. Helsingissä kauppamäärät kuitenkin laskivat peräti 9,7 prosenttia ja Espoossa 7,3 prosenttia.

Vantaalla sen sijaan vanhojen asuntojen kauppamäärät jatkoivat syyskuussa nousua 12 prosentilla vuoden takaisesta.

– Vantaalla myydään tällä hetkellä monipuolisesti erilaisia asuntoja, mikä näkyy kauppamäärissä. Kuluvana vuonna erityisesti perheasuntoja on myyty viime vuotta vilkkaammin, Huoneistokeskuksen vt. toimitusjohtaja Lea Jokinen kertoo yhtiön markkinakatsauksessa.

Tampereella vanhojen asuntojen kauppamäärät laskivat syyskuussa 8 prosenttia, Oulussa 3 prosenttia ja Kuopiossa 14,3 prosenttia verrattuna samaan ajanjaksoon viime vuonna.

Sen sijaan Turussa vanhojen asuntojen kauppa kasvoi 38,4 prosenttia ja Jyväskylässä 27,9 prosenttia viime vuoden syyskuuhun verrattuna.

– Turussa vanhoja asuntoja on myyty kuluvana vuonna 12 prosenttia enemmän kuin viime vuoden tammi–syyskuussa. Vuoden aikana tulleet positiiviset uutiset Turun seudun työllisyystilanteen parantumisesta ovat luoneet uskoa talouteen ja piristäneet asuntomarkkinaa. Uudet työpaikat aiheuttavat kysyntää asunnoille, Jokinen arvioi.

Tammi–syyskuussa vanhoja asuntoja on myyty Suomessa 2,1 prosenttia enemmän kuin vastaavana ajanjaksona viime vuonna. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella myynti on kasvanut 3,1 prosenttia ja Vantaalla 7,9 prosenttia, mutta Helsingissä myynti on vähentynyt 3,6 prosenttia ja Espoossa 1,5 prosenttia.

Neliöhinnat nousivat syyskuussa Helsingissä 4,5 prosenttia vuodentakaisesta. Vantaalla sen sijaan hinnat laskivat 3 prosenttia ja Espoossakin 0,8 prosenttia.

Muualla Suomessa neliöhintojen keskiarvo nousi 3,1 prosenttia. Jyväskylässä hinnat nousivat 11,5 prosenttia, Turussa 9,6 prosenttia, Kuopiossa 5,5 prosenttia ja Joensuussa peräti 17,3 prosenttia. Sen sijaan Lappeenrannassa hinnat laskivat 5,5 prosenttia ja Vaasassa 10,8 prosenttia.