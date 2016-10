HS: Suomi jäänyt vientimarkkinoilla kilpailijoiden jalkoihin – Antti Herlin vetosi ministeriin

Väistyvä elinkeinoministeri Olli Rehn (kesk.) sanoo Helsingin Sanomille, että vienninedistämisverkosto Finpron kohtalosta ja siitä nousseesta kritiikistä on opittu. Vientikonsultointia tehneen Finpron alasajo on saanut yrittäjien keskuudessa paljon kritiikkiä siitä, että Suomi on kansainvälistymiseen tarkoitetun tuen heikennyttyä jäänyt vientimarkkinoilla kilpailijoittensa jalkoihin.

Saman viestin Rehn sai viime vuoden syyskuussa, kun hän tapasi Suomen rikkaimman miehen Antti Herlinin koolle kutsumassa tapaamisessa Herlinin lisäksi Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n puheenjohtaja Matti Alahuhdan sekä suomalaisen vienninedistämisen veteraani Tapani Kaskealan.

Ryhmän viesti oli, että pk-yritysten kansainvälistyminen ja vienti ovat kärsineet siitä, että Finpro ajettiin alas eikä mitään korvaavaa ole tullut tilalle.

Finpro oli pitkään suomalaisen vienninedistämisen ainoa merkittävä toimija. Kaskeala oli 2000-luvun alkupuolella Finpron toimitusjohtaja, Herlin toimi hallituksen puheenjohtajana.

Pienille ja keskikokoisille yrityksille Finpro tarjosi ilmaista neuvontaa, vienninedistämismatkoja sekä konsulttipalveluja rahaa vastaan.

Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori (kok.) ilmoitti 2013 lokakuussa, että Suomen konsultointi myytäisiin ja pitkään rakennettu globaali konsulttiverkosto lopettaisi toimintansa. Uusi, konsulttipalveluista riisuttu Finpro siirtyisi valtiolle, osaksi Team Finland -nimistä verkostoa.

2014 keväällä konsulttitoiminnan ostajaksi löytyi Soprano, jonka hallituksen puheenjohtajana toimi nykyinen liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk). Liiketoiminta epäonnistui, ja Finpron asiakastyytyväisyys sukelsi. Finpro ja Soprano ajautuivat pian myös oikeuskiistaan kaupasta. Viime kesäkuussa Soprano myi konsulttitoiminnan liikemies Jarmo R. Lehtiselle.

Helsingin Sanomien haastattelemien yrittäjien mukaan yleiskuva Finpron alasajosta on synkkä. Vain muutama käyttää enää Team Finlandin palveluja, ja moni kaipaa syvällisempää apua kansainvälistymiseen. Nykyinen Finpro tarjoaa listan eri maiden konsulteista, mutta useat yrittäjät pitävät järjestelmää vaikeana, riskialttiina ja kalliina. Toisaalta Team Finland ja uusi Finpro saivat myös kehuja.

Finprolla oli alasajon aikaan ongelmia, mutta yrittäjien mielestä ne olisi voitu korjata ilman ajamatta koko konsulttiverkostoa alas.

– Kun aiemmin yritykset saivat valtion tukemia edullisia konsulttipalveluja, heiluri liikahti nyt toiseen ääripäähän, jossa valtion tuki jäi ohueksi. Yhtäkkiä oltiin tilanteessa, jossa monet yritykset eivät kokeneet saavansa tarvitsemiaan palveluita, Olli Rehn sanoo.

Team Finland tiivistää ministerin mukaan jatkossa yhteistyötään. Viime viikolla hän nimitti työryhmän selvittämään ja korjaamaan suomalaisen vienninedistämisen ongelmia.

Selvitys tehdään kiireellisenä.

– Emme palauta konsultointia sen aikaisemmassa muodossa, mutta TEM tulee vahvemmin mukaan vienninedistämiseen. Parannamme yritysten palvelua ulkomailla, Rehn sanoo.