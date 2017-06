Bengt Holmström MTV:lle: On edesvastuutonta päästää maahanmuuttajat maahan ja estää heitä tekemästä töitä

– Mielestäni se on tietyllä tavalla edesvastuutonta päästää maahanmuuttajat maahan, mutta käytännössä estää heitä tekemästä töitä, koska he eivät saa töitä sillä palkkatasolla, minkä ay-liike on määrännyt, Bengt Holmström sanoi MTV:n Kymmenen uutisten haastattelussa maanantai-iltana.

Suomessa työehtosopimukset määräävät alan minimipalkkatason, ja sen alle yrityksillä ei ole mahdollista lain mukaan palkata työvoimaa, vaikka halukkaita työntekijöitä olisi alemmallakin palkkatasolla.

Holmström puhui Kultarannan keskustelussa työmarkkinoiden joustojen tarpeesta. Hän sanoi toivovansa, että Suomi ymmärtäisi, että nyt tarvitaan uusia reformeja, ennen kaikkea työmarkkinajoustoja.

– Olisi hyvin yksinkertaista antaa niiden [maahanmuuttajien] tehdä töitä, jopa sellaisia töitä, joita jopa joita suomalaiset ei välitä tehdä. Ei se syrjäytä kovin montaa suomalaista jos ollenkaan, Holmström sanoi MTV:n haastattelussa.