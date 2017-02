Asuntotuotannon kasvu ei näy hinnoissa pääkaupunkiseudulla

Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuksen mukaan asuntotuotannon voimakas kasvu ei ole vielä pääkaupunkiseudulla alentanut asuntojen hintoja. Tämä johtuu tutkimuksen mukaan rakentamisen markkinavetoisuudesta.

– Hintasäännellyn aravatuotannon rakentaminen ei ole kiinnostanut taantuman aikana rakennuttajia, vaan ne ovat purkaneet mieluummin kapasiteettiaan aina viime vuosiin asti, kertoo tutkija Hannu Kytö.

Vuokra-asuntomarkkinoiden voimakkaalla yksityistymisellä on tutkimuksen mukaan ollut samansuuntainen vaikutus vuokratason nousuun, ja se on ollut suhteellisesti voimakkaampaa kuin omistusasuntojen hintojen nousu. Vuokra-asuntotarjonta on lisääntynyt etenkin asuntorahastojen ja asuntosijoittamisen suosion kasvaessa.

Patoutuneen asunnonvaihtotarpeen vähittäinen purkautuminen ja alhainen asuntuotanto yhdessä muuttovirtojen tuomien uusien asukkaiden kanssa ovat pitäneet kysyntäpotentiaalin suurena ja omistusasuntojen hinnat korkeina.

– Koska asuntojen tarve on suuri, rakentajat ajoittavat tuotantonsa niin, ettei hintojen ja samalla voittojen laskua pääse tapahtumaan. Tehokkaimpia tapoja hintakehityksen hillitsemiseen olisivat kaupunkien oma asuntotuotanto ja vuokrasääntelyn palauttaminen jossain muodossa, Kytö kertoo.

Koko pääkaupunkiseudun asuntokanta on muuttumassa yhä kerrostalovaltaisemmaksi. Asuntojen keskikoon pienentyessä on myös asumisväljyys pienentynyt.

– Asumisen kallistuminen ja epävarma taloustilanne ovat johtaneet siihen, että tyydytään aiempaa pienempiin asuntoihin, vaikka tilantarve lisääntyisi esimerkiksi perheen kasvaessa, Kytö arvioi.

Yhteistä pääkaupunkiseudun kaupungeille on voimakas pienasuntotuotannon lisääminen sekä vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen osuuden kasvu. Pienille asunnoille on Kytön mukaan tällä hetkellä kysyntää, ja ne ovat kaupunkien ja rakentajien näkökulmasta tuottoisinta asunto-tuotantoa.