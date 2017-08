Hesburger laajentaa Bulgariaan

Hesburger on avannut kesän aikana Bulgariaan kolme uutta ravintolaa. Suunnitelmissa on avata maahan tänä vuonna vielä kaksi uutta ravintolaa. Hesburger aloitti toimintansa Bulgariassa viime vuoden lopussa Stara Zagoran kaupungissa.

– Bulgaria on kiinnostava tulevaisuuden markkina-alue. Nyt avatut kolme uutta pikaruokaravintolaa työllistävät noin 50 henkilöä ja kokonaisinvestointi ravintoloihin on tänä vuonna noin kolme miljoonaa euroa. Kymmenen vuoden aikana maahan on tarkoitus investoida 35 miljoonaa euroa, kertoo Hesburgerin kansainvälisten toimintojen kehitys- ja markkinointijohtaja Ieva Salmela.

Hesburger-ravintoloita on nyt yhdeksässä maassa, Suomessa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Venäjällä, Saksassa, Ukrainassa, Bulgariassa ja Valko-Venäjällä.