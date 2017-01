Hesburgerin myynti ponnahti Liettuassa 25 prosentin huikeaan kasvuun

Hesburger-ketjun myynti kasvoi viime vuonna 5,6 prosenttia. Ulkomailla myynti kasvoi 11 prosenttia 73,5 miljoonaan euroon.

Liettuassa kasvu kiihtyi peräti 25 prosenttiin. Kymmenen vuotta Liettuassa toimineella ketjulla on nyt maassa 46 ruokapaikkaa, joista viime vuonna avattiin kolme.

Hesburger-ravintoloita on ulkomailla lisäksi Virossa, Latviassa, Venäjällä, Saksassa, Ukrainassa ja Bulgariassa, minne ketju laajeni viime vuoden lopulla.

Hesburgerin verollinen myynti kotimaassa oli viime vuonna 211 miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuodesta oli neljä prosenttia. Lisäksi ketjun mobiilisovellusta ruokatilauksia varten on ladattu jo yli 400 000 puhelimeen.

Hesburgerin varatoimitusjohtaja Jari Vuoti arvioi, että kasvu on monen tekijän summa. Ketjulla on Suomessa kymmenen ravintolaa vähemmän kuin vuosi sitten, mutta myynti on silti kasvanut.

– Kartoitamme koko ajan mielenkiintoisia uusia liikepaikkoja ja tulemme investoimaan tänäkin vuonna uusiin ravintoloihin. Myös uutuudet ja kampanjatuotteet ovat luoneet positiivista kehitystä myyntiin. Isoin kiitos kuitenkin kuuluu meidän työntekijöillemme, jotka ovat onnistuneet hienosti asiakaskohtaamisissa ja -palveluissa niin Suomessa kuin ulkomailla, Vuoti korostaa ketjun tiedotteessa.