Hesburger-koulu Bangladeshissa kasvaa kuudetta vuotta peräkkäin

Hesburger aloitti vuonna 2005 yhteistyön kehitysyhteistyöjärjestö Fida Internationalin kanssa slummiyhteisön kehityshankkeessa rakennuttamalla koulun Bangladeshin pääkaupungin Dhakan slummiin.

Vuonna 2011 koulun aloitti 160 innokasta oppilasta. Tänä vuonna koulussa on Hesburgerin mukaan jo 430 oppilasta ja seitsemän oppilasta on saanut Bangladeshin valtion myöntämän stipendin, joiden avulla heidän on mahdollista opiskella valtion tukemana aina kahdeksanteen luokkaan asti. Hesburger-koulussa voi opiskella kuudenteen luokkaan asti.

– Koulun korkeasta tasosta kertoo se, että jopa seitsemän oppilasta sai stipendin. Yleensä Bangladeshin yksityiskoulujen keskiarvo valtion stipendeissä on kahdesta kolmeen. Tämä on loistava todistus työn tuloksellisuudesta slummilasten kanssa, Fidan Etelä-Aasian aluepäällikkö Jukka Tasanen kertoo Hesburgerin tiedotteessa.

Koulun puolesta oppilaille tarjotaan koulukirjat, aamupala sekä päivittäinen lounas. Terveydenhoitaja on koululla joka päivä, ja lapsille järjestetään lääkärintarkastus kerran vuodessa, Hesburger kertoo.

Koulun yläkerrassa on ompelimo, joka työllistää paikallisia asukkaita ja valmistaa muun muassa Hesburgerin ravintolatyöntekijöiden käytössä olevia t-paitoja.