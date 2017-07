Henkilöstöpalvelualan kasvu kiihtyi toukokuussa

Henkilöstöpalveluyritysten Liito mukaan alan 20 suurimman yrityksen liikevaihto oli toukokuussa 105,8 miljoonaa euroa. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna liikevaihto kasvoi 17 prosenttia.

Henkilöstöpalvelualan kasvu on liiton mukaan ollut kuluvana vuonna kohtalaista, ja kasvu on kiihtynyt kevään aikana. Tammi-toukokuun välisellä ajalla yritysten liikevaihto on kasvanut 14 prosenttia.

Henkilöstöpalveluiden liikevaihdosta noin 80 prosenttia syntyy henkilöstövuokrauspalveluista. Toukokuussa henkilöstövuokrauksen liikevaihto oli 88,8 miljoonaa euroa, missä oli kasvua edellisvuodesta 22 prosenttia.