Uusien henkilöautojen rekisteröintien kasvu jatkui elokuussa

Autoalan Tiedotuskeskuksen mukaan elokuun loppuun mennessä uusia henkilöautoja on rekisteröity 82 972, mikä on lähes sama määrä kuin viime vuonna. Määrän on loppuvuonna ennakoitu hieman kasvavan viime vuoteen nähden.

Uusia pakettiautoja on alkuvuonna rekisteröity 19,8 prosenttia viime vuotta enemmän. Pakettiautoja rekisteröitiin kaiken kaikkiaan elokuussa 1 260, joka on 3,9 prosenttia viime elokuuta vähemmän.

Kuorma-autojen ensirekisteröintimäärä kipusi elokuussa 276:een, mikä on 3,4 prosenttia enemmän kuin viime vuoden elokuussa.

Uusia kuorma-autoja on tammi-elokuussa rekisteröity yhteensä 6,9 prosenttia viime vuotta enemmän. Yli 16 tonnin kuorma-autoja on kuluvana vuonna ensirekisteröity 13,5 prosenttia enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Uusia linja-autoja rekisteröitiin elokuussa 128. Linja-autoja on tammi-elokuussa rekisteröity 360, joka on 15,9 prosenttia vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.