Uuden hankintalain myötä pk-yritykset pääsevät paremmin mukaan julkisiin hankintoihin

Lakiesitys parantaa markkinoiden toimivuutta ja pienten ja keskisuurten yritysten pääsyä julkisiin hankintoihin.

– Muutoksissa toteutuu hyvin Suomen Yrittäjien pitkäaikaiset tavoitteet hankintojen jakamisesta osiin, sääntelyn yksinkertaistamisesta ja kilpailuhäiriöiden vähentämisestä, varatoimitusjohtaja Antti Neimala Suomen Yrittäjistä sanoo.

Laki tulee voimaan ensi vuoden alkupuolella. Neimalan mukaan pk-yritykset ovat odottaneet uudistusta, jotta mutkikas kansallinen sääntely poistuisi ja hankittavat kokonaisuudet pienenisivät niin, että pk-yrityksetkin pystyvät osallistumaan tarjouskilpailuihin ja menestymään niissä.

Hankintojen keskittyminen on ollut pk-yrityksille suurin ongelma. Se on johtunut siitä, että ostoja on kilpailutettu niin suurina kokonaisuuksina, etteivät pienet yritykset ole pystyneet toimittamaan niin suurta määrää.

– Hankintojen jakamiseen kannustava säännös on tärkein keino auttaa pieniäkin yrityksiä mukaan hankintoihin ja huolehtia markkinoiden monipuolisuudesta, Neimala kiittää.

Kunnan tai muun julkissektorin omalta yhtiöltään tekemiin hankintoihin tulee vuodesta 2019 alkaen tiukat edellytykset kilpailuttamisvelvoitteesta poikkeamiseen. Sote-palveluissa siirtymäaika jatkuu vuoteen 2022 saakka.

– Siirtymäaika tulisi käyttää nyt kuntayhtiöiden omistajaohjauksessa viisaasti, ja pohtia markkinoilta vetäytymistä, Neimala sanoo.

Hän muistuttaa, että sidosyksiköiden toiminta markkinoilla ei muutu kielletyksi.

– Ulosmyynnille säädettyjen rajojen ylittyessä omistajien ostot sidosyksiköiltä tulee vain ensin kilpailuttaa. Kyse on siitä, että kilpailun pitää olla reilua.

Muutoksella nostetaan kansallisten hankintojen kynnysarvoja. Esimerkiksi tavara- ja palveluhankintojen kilpailutuksen raja nousee 30 000 eurosta 60 000 euroon.

– Kynnysarvojen alle jäävät pienhankinnatkin on uuden lain mukaan toteutettava avoimesti. Lakiuudistus on samalla kunnalle hyvä tilaisuus kehittää hankintojen ohjaamista, Neimala sanoo.