Google varoo hakkerointia – autot irti verkosta lähes koko ajan

Hakukoneyhtiö Googlella on kaiken muuna ohella myös palvelinkeskus Haminassa.

Googlen itseohjautuvien autojen ohjelman johtaja John Krafcik on kertonut The Financial Timesille Detroitissa, että Googlen autot ovat yhteydessä ulkomaailmaan vain silloin kun tarvitaan.

Autoihin ei hänen mukaansa ole jatkuvaa yhteyttä, joka voitaisiin hakkeroida.

– Kun sanomme autojemme olevan autonomisia, emme tarkoita ainoastaan sitä, että niissä ei ole kuljettajaa, vaan myös sitä, että autot eivät ole jatkuvassa yhteydessä pilveen, hän kertoi lehdelle.

Kyberturvallisuus on Krafcikin mukaan asia, jonka Google suhtautuu erittäin vakavasti.

Lehden mukaan useat suuret autonvalmistajat kuten Fiat Chrysler ja Nissan ovat joutuneet kyberhyökkäysten kohteiksi. Hakkerointivaara vain kasvaa, kun autoissa on yhä enemmän tietoverkkoon kytkettyä teknologiaa.