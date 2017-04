USA:n rannikkovartiosto tarvitsee ainakin kaksi raskasta jäänmurtajaa – suomalaisilla nyt suuri tilaisuus

USA:n rannikkovartiosto on Finpron mukaan ilmoittanut tarvitsevansa vähintään kaksi raskasta polaarijäänmurtajaa päästäkseen napa-alueille. Julkisuudessa on myös esitetty, että rannikkovartiostolla on tarve hankkia kolme raskasta ja kolme keskiraskasta jäänmurtajaa.

– Mahdollisuus on otollinen suomalaisyrityksille, jotka jo nyt suunnittelevat 80 prosenttia ja rakentavat 60 prosenttia maailman jäänmurtajista, Finpron tiedotteessa kerrotaan.

USA:n rannikkovartiosto ja suomalaiset yritykset ovat tehneet Finpron mukaan pitkään yhteistyötä aikaisemmissa jäänmurtaja- ja polaari-tutkimusalusprojekteissa.

Suomalais-amerikkalainen yhteistyö on Finpron mukaan myös ollut hyödyllistä molemmille osapuolille. Suomalaiset monitoimimurtajat ovat operoineet kaupallisesti USA:n arktisilla merialueilla sekä luoteis- että koillisväylällä.

Suomalaiset yritykset, yliopistot sekä kehitys- että koulutusorganisaatiot ovat kiinnostuneita jatkamaan hyvää yhteistyötä USA:n rannikkovartioston kanssa uudessa murtajahankkeessa. Yhdysvaltalaiset telakat puolestaan hakevat aktiivisesti kumppaneita Suomesta liittyen jäänmurtajaohjelmaan ja arktiseen teknologiaan.

Suomalainen yritysdelegaatio teki Team Finland -vierailun Yhdysvaltoihin viime ja toissa viikolla. Delegaation johtajana toimi alivaltiosihteeri Petri Peltonen työ- ja elinkeinoministeriöstä, ja matkan käytännön järjestelyistä vastasi Finpro.

Suomalaiset yritykset vierailivat telakoilla, jotka osallistuvat ensimmäisen vaiheen analyysityöhön. Telakat ilmaisivat Finpron mukaan halukkuutensa yhteistyöhön suomalaisten yritysten kanssa suunnittelu- ja rakentamisvaiheissa ja laivajärjestelmätoimituksissa