Suomalaisyritysten kannattaisi hakea markkinoita myös Norjasta

Yritysten into suunnata Norjan markkinoille on Finnveran mukaan ollut pitkään vähäistä, vaikka suomalaisten maine naapurimaassa on hyvä.

– Moni yritys lähtee viemään pitkälle, vaikka siihen liittyy haasteita ja se vaatii paljon rahaa sekä aikaa. Vientiä suunnittelevan yrityksen kannattaisikin katsoa ensin lähemmäs, kertoo Finnveran aluejohtaja Markus Laakkonen tiedotteessa.

Öljy-, kaasu- ja energia-alat ovat pitkään vetäneet Finnveran mukaan yrityksiä Norjan suuntaan. Kysyntä on viime aikoina lisääntynyt myös merenkulussa, kalastuksessa ja rakennusteollisuudessa.

Lisäksi Norjassa katsotaan Finnveran mukaan rohkeasti tulevaan, esimerkiksi sähköautoiluun panostetaan voimakkaasti. Vauraus antaa Norjalle liikkumavaraa tehdä myös investointeja infraan ja terveyspalveluihin.

– Norjassa panostetaan paljon terveyspalveluiden uudistamiseen, joten suomalaisille terveysalan yrityksille olisi Norjassa paljon kysyntää. Varsinkin osaaminen ja tehokkuus ovat suomalaisten terveysalan yritysten myyntivaltteja, Laakkonen arvioi.

Finnvera kertoo lisäksi, että väestöennusteiden mukaan Norja on Euroopan nopeimmin kasvavia maita.

– Kun väkiluku lisääntyy, tarvitaan uusia teitä, liikenneratkaisuja ja kouluja. Tämä luo mahdollisuuksia suomalaisyrityksille, sillä luonnonolosuhteet ovat Norjassa hyvin samanlaiset kuin Suomessa, arvioi suurlähettiläs Erik Lundberg.

Hänen mukaansa Norjassa katsotaan nyt varsinkin merelle.

– Öljy ja kaasu eivät riitä loputtomiin, joten Norja joutuu hakemaan koko ajan uusiutuvan energian ratkaisuja. Mahdollisuuksia näkyy varsinkin niin sanotussa sinisessä taloudessa: meriteollisuudessa, kalateollisuudessa ja energiasektorilla.

Lundberg muistuttaa Norjan kuuluvan EU:n sisämarkkinoihin maatalous- ja elintarvikesektoria lukuun ottamatta.

– Norja on hyvinkin avoin talous. Norjan markkinoista haaveilevan yrityksen on hyvä kuitenkin pitää mielessä se, että kilpailu on kovaa. Paikalle pitää tulla hyvin valmistautuneena ja paikallisten kanssa täytyy rakentaa ensin vankka luottamus, hän painottaa.

Suomalaisten vienti Norjaan on Finnveran mukaan vain noin 1,5 miljardia euroa vuodessa, kun Ruotsin kanssa kauppaa käydään lähes 6 miljardilla.